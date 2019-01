Migranti | odissea Sea Watch | sindaco Pozzallo ' sconcerta disumanità Ue'

liberoquotidiano

: Migranti, odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'appello dei medici: 'Rischio ma… - eziomauro : Migranti, odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L'appello dei medici: 'Rischio ma… - giusmo1 : #Migranti, odissea senza fine per i 49 a bordo delle #Ong tedesche. L'appello dei medici - fattoquotidiano : Migranti, da 11 giorni senza un porto e con 49 persone a bordo. Sea-Watch: “Mare mosso, è l’odissea di Capodanno” -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - "fa parte dello Stato italiano e io ho grande rispetto per le Istituzioni". Ildi, Roberto Ammatuna, lo premette prima di ogni ragionamento. La sua posizione in tema di accoglienza deiè nota. "Come sempre noi saremo pronti ad accoglie