Migranti | Malta dà l' ok ad attracco Sea Watch con 32 persone a bordo

Migranti - Malta concede l’ingresso nelle sue acque ai 32 a bordo della Sea Watch : Malta ha autorizzato l'ingresso nelle sue acque territoriali a Sea Watch 3, l'imbarcazione con a bordo 32 Migranti soccorsi il 22 dicembre scorso. La decisione maltese è stata presa a seguito del peggioramento delle condizioni di salute dei Migranti, ma anche delle condizioni del mare sempre più critiche.Continua a leggere

Migranti - Orfini a Conte : “A nome del Pd le chiedo di far sbarcare i 49 in mare”. Malta apre il porto ai 32 di Sea Watch : Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 Migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta ...

Open Arms verso la Spagna con 300 Migranti a bordo. Sbarcati a Malta mamma e neonato : Dopo il no all'approdo in porto da parte di Italia e Malta è arrivato il via libera. Ora l'imbarcazione si sta dirigendo verso Algesiras, non lontana da Gibilterra -

Migranti - oltre 300 persone bloccate su Nave Open Arms : Italia e Malta dicono no allo sbarco : La denuncia della Ong spagnola dopo aver soccorso i Migranti nel Mediterraneo: "Malta ci ha negato sbarco e viveri, dall'Italia non danno assistenza". La Guardia costiera maltese ha evacuato solo una mamma che aveva appena partorito e il neonato. Polemica tra MattetoSalvini e il fondatore di Proactiva Oscar Camps.Continua a leggere

Migranti - Open Arms salva 300 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha salvato 300 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: i ...

