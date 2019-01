Migranti | Malta autorizza l' ingresso nelle sue acque alla Sea Watch | Olanda | ' Pronti ad

Migranti - Malta cede alle Ong : "Diamo rifugio - ma non sbarcano" : Alla fine Malta ha ceduto e ha autorizzato la nave Sea Watch 3 con a bordo 32 Migranti e la Sea Eye con altri 17 ad entrare in acque territoriali. Ma il governo al momento non ha consentito l'attracco e lo sbarco.L'imbarcazione è arrivata al largo delle coste maltesi il 22 dicembre scorso, ma nessun Paese aveva accettato di accoglierla. Secondo il Times of Malta il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito ...

Migranti - Orfini a Conte : “A nome del Pd le chiedo di far sbarcare i 49 in mare”. Malta apre il porto ai 32 di Sea Watch : Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 Migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta ...

Migranti - due barconi alla deriva soccorsi da Malta e dalla Turchia : Salvate in tutto 114 persone. Ma è ancora senza risposta l'appello della Sea Watch e della Sea Eye con 49 profughi a bordo che hanno urgente bisogno di un approdo

Migranti - barcone alla deriva con 62 persone a bordo soccorso dalla Marina di Malta : Ma è ancora senza risposta l'appello della Sea Watch e della Sea Eye con 49 profughi a bordo che hanno urgente bisogno di un approdo

Malta accoglie 69 Migranti : ANSA, - ROMA, 30 DIC - Un gruppo di 69 migranti tratto in salvo mentre era alla deriva su un barcone nel mar Mediterraneo, sarà trasportato a Malta. Lo riferiscono le Forze Armate, secondo quanto ...

Open Arms verso la Spagna con 300 Migranti a bordo. Sbarcati a Malta mamma e neonato : Dopo il no all'approdo in porto da parte di Italia e Malta è arrivato il via libera. Ora l'imbarcazione si sta dirigendo verso Algesiras, non lontana da Gibilterra -