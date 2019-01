Michael Schumacher | messaggio della moglie Corinna per i 50 anni | ' Facciamo tutto il

Schumacher - il messaggio della moglie Corinna per il suo compleanno : ”Michael è nelle migliori mani possibili” : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio per il compleanno del campione di Formula 1, che compie 50 anni il 3 gennaio. “Siamo lieti e vogliamo ringraziarvi di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi – ha scritto Corinna-. Per fare un regalo a noi e voi, la Fondazione Keep Fighting ha realizzato un museo virtuale. ...

F1 - Jean Todt : “Gli anni con Michael Schumacher saranno irripetibili - Michael è un combattente e continuerà a farlo” : Domani, 3 gennaio 2019, non sarà una data come tutte le altre, quantomeno per gli appassionati di Formula Uno e tifosi della Ferrari. Compie 50 anni, infatti, Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo, la leggenda del motorsport. Chi, se non Jean Todt, è la persona giusta per dedicare un ricordo al grande pilota tedesco, che continua nella sua battaglia per il completo recupero dopo l’incidente sulla neve del dicembre 2013? In una ...

F1 - domani compie 50 anni Michael Schumacher. La famiglia fa sapere che continua a lottare - mentre nasce il museo virtuale : Quando ci si avvicina al 3 gennaio, ormai da diversi anni, le emozioni si fanno davvero intense. La data, infatti, rappresenta il compleanno di Michael Schumacher, ormai da 5 anni costretto a lottare per riprendersi dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi. In occasione della giornata di domani, la famiglia dell’ex ferrarista ha deciso di far uscire un comunicato, che parla sia delle sue condizioni, sia di alcune importanti ...

Schumacher compie 50 anni – Il messaggio della famiglia di Michael alla vigilia del suo compleanno : “stiamo facendo di tutto per aiutarlo” : La famiglia di Michael Schumacher manda un messaggio ai fan dell’ex campione di F1 alla vigilia del suo 50° compleanno Domani Michael Schumacher compirà 50 anni: l’ex campione di F1 sta lottando ormai da 5 lunghi anni per le conseguenze riportate in un tragico incidente sugli sci, ma nessuno ha mai perso le speranze. Tante le notizie che vengono spesso divulgate, alcune con un fondo di verità, altre completamente inventate, ma ...

Domani Michael Schumacher compie 50 anni - la moglie Corinna : “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo” : Domani Michael Schumacher compie 50 anni: per l’occasione la moglie ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto mostrato, soprattutto negli ultimi anni. Dopo l’incidente sugli sci, avvenuto il 29 dicembre 2013, che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il 5 volte campione del mondo di Formula 1 vive in un’ala attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. ...

F1 - Montezemolo convinto : “Michael Schumacher? Ecco quello che so sulle sue condizioni” : L’ex presidente della Ferrari è tornato a parlare di Michael Schumacher, che proprio domani compirà cinquant’anni Speranza e affetto, due termini che ricorrono spesso nelle parole di Luca Cordero di Montezemolo ogni volta che si parla di Michael Schumacher. Foto Lapresse L’ex presidente della Ferrari non perde occasione per dimostrare la propria vicinanza alla famiglia del campione tedesco, costretto a lottare per la ...

Fernando Alonso loda Michael Schumacher : “E’ stato il rivale più grande che ho incontrato in pista” : Fernando Alonso fa parte, almeno per il momento, dell’album dei ricordi del Circus della Formula Uno e, ripensando a ciò che è stato, il due volte campione del mondo può tracciare un bilancio di quanto fatto in pista. In questo senso lo spagnolo ha chiaramente indicato in Michael Schumacher il rivale più qualificato contro cui si è trovato a confrontarsi. Un duello a cui gli appassionati hanno potuto assistere nel Mondiale 2006 con il ...

Michael Schumacher - Montezemolo sulla salute del campione tedesco : 'Ho una sola certezza' : A cinque anni dal tragico incidente di Michael Schumacher sulle Alpi francesi, torna a parlare un suo amico storico come Luca Cordero di Montezemolo. In un'intervista a Rai sport, l'ex presidente della Ferrari ha commentato le ultime indiscrezioni sulla salute del campione tedesco, proprio a pochi giorni dal cinquantesimo compleanno di Schumi: 'Io spero, perché gli ...

F1 - la Bild : 'Michael Schumacher non è più in pericolo di vita' : Il 29 Dicembre è stato il quinto anniversario dell'incidente sugli scii in montagna, durante le vacanze natalizie del 2013, che gli ha cambiato la vita. Fino ad oggi sono state pochissime le notizie circa il suo stato di salute dopo il ricovero a Grenoble, il periodo di coma ed il rientro in pianta stabile presso la casa di famiglia a Losanna, ma un articolo pubblicato dal giornale tedesco Bild ha rivelato alcune importanti novità su Michael ...

F1 - Lewis Hamilton : “Michael Schumacher è il più grande pilota di tutti i tempi. I suoi record? Batterli non è una motivazione” : Lewis Hamilton ha ufficialmente incoronato Michael Schumacher, esprimendo tutta la sua ammirazione nei confronti del Kaiser che ha segnato la storia della Formula Uno. L’attuale Campione del Mondo è stato lapidario nelle dichiarazioni rilasciate in questa chiusura di anno solare: “Michael Schumacher è il più grande pilota della F1 di tutti i tempi“. Il britannico, detentore di cinque titoli iridati, ha espresso candidamente la ...

Come sta Michael Schumacher? Bild racconta perché non è più apparso in pubblico : "Così vive Schumacher oggi", con questo titolo di copertina Bild riaccende le speranze dei suoi lettori su una possibile ripresa del campione di Formula 1 a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno. Sono circa 10 gli "esperti di riabilitazione" - tra fisioterapisti, infermieri e accompagnatori - che aiutano la famiglia Schumacher nell'assistere Michael.Il vecchio ufficio di Schumi negli ultimi cinque anni si è trasformato in ...

Come sta Michael Schumacher? Le ultime rivelazioni della Bild : “C’è una ragione per cui non è più apparso in pubblico” : Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Michael Schumacher, ci stiamo avvicinando a grandi passi al 50° compleanno del Kaiser (giovedì 3 gennaio) e c’è sempre più curiosità attorno alle condizioni fisiche del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. Oggi ricorre il quinto anniversario del brutto incidente sugli sci e la Bild, noto quotidiano tedesco, ha pubblicato un articolo dal titolo “Così vive Schumacher ...

Michael Schumacher - parla il luminare : 'Rottura del tessuto nervoso cerebrale' - la terrificante notizia : Sono passati cinque anni da quel maledetto incidente a Meribel che ha stravolto la vita di Michael Schumacher . Cinque anni di silenzio, speranze, indiscrezioni, fake-news, furti di cartelle cliniche ...