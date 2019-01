Metro Milano | Dazn nuovo sponsor della fermata San Siro Operazione da 170 mila euro

Milano M5 Stazione Metro San Siro Stadio - accordo triennale con DAZN : Nuovo sponsor per la fermata Metropolitana San Siro Stadio della linea M5: sarà la società DAZN spa, che attraverso la società Agente Mktg ha partecipato all’avviso pubblico gestito da M5, ad affiancare la Stazione con il suo nome, logo e marchio per i prossimi tre anni. Tanto durerà, infatti, l’accordo di sponsorizzazione con la società di servizi di video streaming di eventi sportivi, che prevede ...

DAZN fra i tornelli di Milano : nuovo sponsor della fermata Metro San Siro Stadio : DAZN si cala nei sotterranei di Milano e no, non è prevista la trasmissione di alcun campionato di speleologia. La società inglese, fondata da Perform Group nel 2015, sostituirà Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5 della metropolitana meneghina. L'accordo fra il Comune di Milano e Mediaset Premium era iniziata nel 2015, anno di inaugurazione della fermata-capolinea.L'operazione di restyling comporterà ...

Milano approva progetto Metrotranvia 7 : Il quartiere Adriano di Milano sarà raggiunto dalla metrotranvia 7 grazie all'approvazione del progetto di prolungamento della linea da via Anassagora, con entrata in esercizio prevista nel 2021. L'...

Manovra - Lega brinda in piazza Cadorna a Milano per prolungamento Metro M5 fino a Monza : La Lega ha organizzati un brindisi in piazzale Cadorna a Milano dopo lo stanziamento da parte del governo dei fondi per prolungare la metropolitana M5 fino a Monza, stanziamento che è contenuto dalla ...

Milano - sassi contro treni della Metro : presi due 13enni : Lanciavano sassi contro i treni della metropolitana a Milano spaventando i passeggeri e danneggiando treni. La polizia ha identificato gli autori: si tratta di due 13enni italiani . "Lo facevamo per ...

Metro 2 Milano - blocco della corrente e treni fermi per mezz'ora - : Disagi all'ora di punta per i viaggiatori sulla linea verde: la circolazione è stata sospesa poco dopo le 8 di mattina per "una temporanea mancanza di corrente"

Ci sono ritardi e disagi nella circolazione della linea M2 della Metropolitana di Milano : La circolazione della linea M2 della metropolitana di Milano è stata sospesa per diversi minuti nella mattina di oggi, martedì 18 dicembre, a causa di una temporanea mancanza di corrente. I treni sono rimasti fermi per circa venti minuti, a

Milano : Regione - 13 - 6 mln per Metrotranvia con Limbiate : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 13,6 milioni di euro per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terz

Milano : Atm - circolazione sospesa tra Metro Pagano e Lima : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - La circolazione sulla linea della metropolitana M1 a Milano "viene momentaneamente sospesa dalle 9.50 per circa 20 minuti tra le stazioni di Pagano e Lima per consentire un intervento necessario ad un binario nella stazione di Duomo a seguito di un momentaneo guasto". L

Milano - cantiere Metro 4 : la partenza della Talpa in Piazza Tricolore. FOTO : Milano, cantiere Metro 4: la partenza della Talpa in Piazza Tricolore. FOTO Sbucherà fra un anno nei dintorni del Parco Solari. Ne saranno utilizzate due, la seconda partirà il prossimo gennaio. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Metro Milano - fermata M1 Cordusio cambia noma : La Biblioteca Ambrosiana custodisce la più vasta raccolta al mondo dei disegni e degli scritti autografi di Leonardo, oltre che una delle più importanti opere pittoriche del genio, il celebre '...

Milano - nel condominio che trema tra oggetti rotti e crepe : “Come un terremoto ogni volta che passa la Metropolitana” : Da marzo 2018, gli abitanti del condominio in via Carducci 5, a Milano, denunciano fastidiose vibrazioni in concomitanza con il passaggio dei vagoni della metropolitana. La fermata Cadorna infatti è a due passi. Rumori diventati sempre più forti con il passare dei mesi, che fanno tremare le vetrine, crepano i muri e fanno cadere oggetti e soprammobili. I disagi si ripetono praticamente al transito di ogni convoglio, finendo per disturbare i ...