Meteo | domani notte goccia gelida in quota | possibili temporali nevosi

Meteo - da domani gelo artico sull'Italia : temperature giù di 10 gradi : L'inizio del 2019 sarà segnato da un calo delle temperature fino a 10 gradi rispetto alla media stagionale. Il gelo artico in arrivo porterà anche neve a bassa quota al centro e al sud. Nel complesso, la prima settimana di gennaio sarà caratterizzata da un'ondata di freddo in tutta l'Italia. A partire da domani, 2 gennaio, l'aria gelida farà il suo ingresso dalla Porta della Bora, per poi espandersi nel nostro Bel Paese durante i giorni ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Allerta Meteo Liguria : domani freddo e venti di burrasca a 120 km/h : Il centro Meteorologico Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizzerà la giornata di domani con raffiche a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Contestualmente, lo zero termico scenderà passando dai 3000 metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l’azione combinata di vento e basse temperature determina, nella seconda parte della giornata, ...

Meteo - Capodanno al caldo. Ma da domani arriva il gelo : Inizio dell'anno all'insegna del grande freddo. A prevederlo sono gli esperti de IlMeteo.it, secondo cui già oggi l'ingresso di aria proveniente da Nord e Nordest causerà un peggioramento del tempo sul medio e basso Adriatico, sulle coste ioniche e sulla Sicilia settentrionale con piogge sparse e nevicate in collina. domani sarà una giornata piuttosto soleggiata su gran parte delle regioni, con clima rigido e venti forti settentrionali al Sud ma ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e maltempo su Adriatiche e al Sud : Nella giornata di domani, ultimo dell'anno, avremo l'ingresso più marcato della massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che si sta avvicinando in queste ore alla nostra penisola. Questa darà...

Meteo Protezione Civile domani : tempo in peggioramento al centro-sud : L'avvicinamento di una perturbazione in arrivo da Est, accompagnata da aria più fredda, apporterà nella giornata di Domenica un peggioramento atmosferico al centro-sud, con precipitazioni che...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile - ancora nebbie fitte : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la penisola, senza alcun fenomeno significativo. Attenzione però alle nebbie al Nord. Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo - domani venti burrasca al Nord : 17.43 venti forti al Nord, con nevicate sulle Alpi e deboli piogge al centro sud:queste le previsioni Meteo per le quali la Protezione civile ha emesso per domani un avviso di condizioni avverse. venti con raffiche di burrasca sono attesi dalle prime ore di domani su Piemonte. Lombardia e Veneto, specialmente sui rilievi e sulle zone costiere, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Meteo Protezione Civile domani : debole instabilita' sui settori tirrenici : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile, salvo debole instabilità attesa sulle regioni tirreniche peninsulari. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile sull'Italia - molte nubi al Nord con nebbie : Nella giornata di domani avremo sull'Italia condizioni Meteo ampiamente stabili, con ampi spazzi soleggiati al centro-sud, e maggiore copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali e dell'alto...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 21 dicembre - : Un anticiclone africano sta per allontanare la fase di gelo degli ultimi giorni. Il weekend prenatalizio si preannuncia stabile e più mite ma con l'incubo nebbia. La scarsa visibilità durerà a lungo ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo dalle prime ore di domani : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulle seguenti zone di Allerta: tutte le zone di Allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 20 dicembre - : Dopo il freddo e la neve arriva la nebbia. Attenzione sulle pianure del Nord dove la visibilità sarà ridotta per diversi giorni. Le piogge si sposteranno sulle regioni del Centro, un'allerta gialla è ...