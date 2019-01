Le previsioni Meteo per domani - giovedì 3 gennaio : Dove pioverà, dove nevicherà, dove no e dove forse, che alla fine è quello che importa davvero a tutti

Meteo : domani notte goccia gelida in quota - possibili temporali nevosi : Meteo - Proprio in queste ore si stanno manifestando i primi fenomeni di instabilità legati all'irruzione di aria fredda- gelida di matrice artica continentale. Tuttavia il momento più significativo...

Meteo - da domani gelo artico sull'Italia : temperature giù di 10 gradi : L'inizio del 2019 sarà segnato da un calo delle temperature fino a 10 gradi rispetto alla media stagionale. Il gelo artico in arrivo porterà anche neve a bassa quota al centro e al sud. Nel complesso, la prima settimana di gennaio sarà caratterizzata da un'ondata di freddo in tutta l'Italia. A partire da domani , 2 gennaio, l'aria gelida farà il suo ingresso dalla Porta della Bora, per poi espandersi nel nostro Bel Paese durante i giorni ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni ...

Allerta Meteo Liguria : domani freddo e venti di burrasca a 120 km/h : Il centro Meteorologico Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da nord/nord-est, che caratterizzerà la giornata di domani con raffiche a 100/120 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli. Contestualmente, lo zero termico scenderà passando dai 3000 metri del mattino a circa 600/800 metri della sera: l’azione combinata di vento e basse temperature determina, nella seconda parte della giornata, ...