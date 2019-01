Meno male che c' è l' intramontabile Federico Fiumani

Meno male che Meret aveva un dolore alla spalla : Un intervento da due punti L’inserimento di Alex Meret nella storia del Napoli 2018/2019 è avvenuto e sta avvenendo in maniera graduale, anche dal punto di vista emotivo. Il giovane portiere friulano ha già sperimentato tutta la gamma dei sentimenti: la rabbia per l’infortunio, l’incertezza per il rientro, la calma per un esordio soft contro il Frosinone. E l’adrenalina di oggi per un intervento (e mezzo) che è valso due ...

Lazio - Milinkovic che ti succede? Da fenoMeno a giocatore normale : Un dato per spiegare tutto. Un anno fa, a questo punto della stagione, Sergej Milinkovic aveva già messo a segno 7 reti, 5 in campionato e 2 in Europa League,, la metà di quante ne avrebbe realizzate ...

Habemus Moretti - Meno male : Andate a vedere Santiago, Italia. Andateci preferibilmente senza saperne niente, o poco, senza leggere quest’articolo – poi se vorrete lo farete dopo –, andateci solo perché è l’ultimo lavoro di Moretti, e Nanni Moretti è imperdibile, è un visionario e ti stupisce sempre. Come tutti i veri artisti, Moretti sente le cose prima degli altri e le racconta in un modo che è soltanto suo ma ti coinvolge profondamente e ti spiega perché senti il disagio ...

L'ironia di Papà Di Battista per gli scarsi risultati del Governo M5S : "Chiusa l'Ilva - bloccata la Tap - Menomale..." : "E' grazie a Dio che abbiamo vinto le elezioni e che siamo al Governo. In soli sei mesi, abbiamo rivoltato il Paese da così a così. Abbiamo chiuso l'Ilva, bloccata la Tap, iniziata la nazionalizzazione delle autostrade, creata la Banca Etica e tolti i finanziamenti all'editoria. Mai avrei pensato che, con il mio voto, avrei contribuito a raggiungere questi risultati. Ma non sono ancora completamente soddisfatto". E' l'incipit del ...

Amici - Alex Britti umilia Giacomo Eva : 'Vali Meno di zero' - finisce male e interviene la De Filippi : Siamo ancora alle fasi iniziali ma il talent-show Amici ha già regalato ai fidati telespettatori di Canale 5 le prime scintille tra futuri allievi e professori. I protagonisti della puntata di sabato ...

Meno male che c'è Anastasio a salvarci dalla banalità di X Factor : Il futuro non è più quello di una volta perché è un trapassato remoto e infatti gli inediti di ieri sera, con la sola eccezione del pezzo di Anastasio, erano editi da alMeno vent'anni. Canzoncine logore, consumate come vecchie Vans, con l'aggravante della bruttezza (di scrittura, di composizione, di

«Meno male che c'è il mare» approda alla Multisala Paolillo : Il film ora approda a Barletta, alla Multisala Paolillo, giovedì 22 novembre , con due spettacoli, alle 19.30 e alle 21.45. La durata è di un'ora e 29 minuti, il biglietto di 5 euro. Alle 21.00 l'...

Mario Adinolfi contro Rocco Siffredi : “È il male - gli chiederei di cambiare mestiere. I sex toys? Non so nemMeno come sono fatti” : “Rocco Siffredi è il male. Se governassi l’Italia gli chiederei di cambiare mestiere o di non tornare in Italia. Peraltro ha dichiarato che smetteva proprio col porno. Non voglio che faccia business in Italia, fosse per me lo limiterei significativamente”. Dai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Mario Adinolfi, leader del partito il Popolo della Famiglia, si è scagliato contro Rocco Siffredi e ha colto l’occasione lanciare il suo ...

VIDEO Infortunio Stephen Curry : il fenoMeno si fa male contro i Bucks : Stephen Curry si è infortunato durante il match che i suoi Golden State Warriors hanno giocato nella notte italiana contro i Milwaukee Bucks. Il fenomenale cestista si è fatto male in occasione di una ripartenza degli avversari e ha dovuto lasciare il campo, nelle prossime ore si avranno dei dettagli sul crac dell’uomo simbolo della NBA e basket mondiale. Di seguito il VIDEO dell’Infortunio di Stephen Curry. Clicca qui per ...

"Sono un fenoMeno paranormale" - è boom in tutta Italia : Arrivano da tutta Italia, nessuna regione esclusa. Nessuno resiste alla tentazione di sottoporsi alla sfida di dimostrare di avere facoltà paranormali, sottoponendosi a un esame scientifico. "In ...

Freddie Mercury non ha mai voluto operarsi ai denti per una ragione precisa (e Meno male) : "Quattro denti in più significa più spazio nella mia bocca e una maggiore portata vocale". Parola di Freddie Mercury, che così spiegava il motivo per cui non ha mai voluto operarsi alla bocca. In Bohemian Rhapsody film di Bryan Singer, che racconta la storia dei Queen dalla formazione al Live Aid del 1985, assistiamo al primo incontro tra Freddie, Brian May e Roger Taylor rispettivamente chitarrista e batterista del gruppo. ...

Meno male che non ho sposato Simon Le Bon - a 60 anni è diventato un pantofolaio : Meno male che non ho sposato Simon Le Bon. E’ diventato un marito pantofolaio, sposato da 30 anni con la stessa moglie (la bellissima ex modella Jasmine Parvaneh), tre figli, un nipote, coltiva la passione della barca a vela e qualche volta si concede comparsate in tivù. Nessuno scandalo. Da idolo irraggiungibile a uomo/sbadiglio. Lo direbbe, forse, Clizia Gurrado, ragazza prodigio, figlia di Lello, giornalista del La Domenica del ...