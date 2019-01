Mediaset | l' anno si chiude meglio del 2017 E crescono anche le tre reti generaliste

"L'anno che verrà" asfalta il televeglione Mediaset : Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per 'L'anno che verrà', l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 , anche radiofonica su Radio1, da Matera,...

'L'anno che verrà' asfalta il televeglione Mediaset : Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per 'L'anno che verrà', l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 , anche radiofonica su Radio1, da Matera,...

Imbarazzo per Federica Panicucci durante il Capodanno in Musica di Mediaset - ecco cosa è successo : Imbarazzo in diretta per Federica Panicucci durante la notte di Capodanno. La conduttrice di Canale 5 ha accompagnato i telespettator i Mediaset nel corso della serata verso il nuovo anno con ...

Capodanno in tv - la Rai doppia Mediaset : A Roma spettacoli, installazioni, musicaA Rimini al Teatro Galli e poi in piazzaA Palermo la bellezza e la musica di Goran BregovicA Venezia classica in costume e grandi mostreA Matera mostra di Dalì e musicaMusica, feste, arte a MilanoFuochi d'artificio sulla Torre a PerugiaA Napoli arte per adulti e bambiniA Genova tra i Rolli e la musica dei poetiMusica a FirenzeLa sfida televisiva, a Capodanno, si è tenuta tra Federica Panicucci, emblema ...

Capodanno - disastro Mediaset negli ascolti : Amadeus e L'anno che verrà su Raiuno doppiano Federica Panicucci : Brinda solo L'anno che verrà, che straccia Capodanno in musica negli ascolti. Raiuno doppia Canale 5 a Capodanno e inizio 2019 da incubo per Mediaset, che incassa la pesante sconfitta dello show condotto da Federica Panicucci in diretta da Bari per la notte del 31 dicembre: share del 16,7%, con 2,42

Quali SOAP saranno in onda a NATALE e S. STEFANO su Rai e Mediaset? : Tradizionalmente, il giorno di NATALE è sempre stato piuttosto avaro per gli appassionati di SOAP opera, con i palinsesti tv dedicati soprattutto a film a tema. Quest’anno, però, ci sarà qualche titolo in più del solito, anche se – in alcuni casi – in orari “non convenzionali”. Iniziamo dalla Rai. L’ultima nata tra le SOAP di Rai 1, la fiction daily Il paradiso delle signore, sarà presente ...

Amadeus sfida Federica Panicucci : Rai contro Mediaset a Capodanno - il bruttissimo sospetto : sfida durissima per Federica Panicucci . Sarà infatti Amadeus il suo diretto avversario la notte di Capodanno su Raiuno , per il tradizionale veglione di San Silvestro in tv. Da Matera il conduttore ...

Portobello - Antonella Clerici asfaltata da Mediaset. In Rai gira una brutta voce : 'Le danno il contentino' : Si mette sempre peggio per Antonella Clerici . Il suo debutto al sabato sera su Raiuno con il ritorno del mitico Portobello sta somigliando a una Via Crucis degli ascolti . Il rivale di Canale 5, Tu ...

Mattino 5 - Federica Panicucci incontenibile : regina di Mediaset a Capodanno : Dopo il successo dello scorso anno, Federica Panicucci tornerà alla conduzione di Capodanno in musica , la trasmissione di Capodanno targata Canale 5 . L'evento andrà in onda in diretta da Piazza ...

L'isola dei famosi - Alba Parietti prende il posto di Mara Venier : l'offerta da Mediaset - come l'hanno convinta : La prossima edizione delL'isola dei famosi potrebbe vantare la presenza di Alba Parietti come nuova opinionista. La showgirl prenderebbe così il posto di Mara Venier , passata da questa stagione alla ...

Fabrizio Corona - attacco a Federica Panicucci & Co in diretta Mediaset : 'Che razza di televisione fanno' : 'Sono il primo ad avere portato la cronaca in televisione', dice Corona, 'ma loro la fanno malissimo. Ci sono persone che invitano in studio che non hanno studiato, poco preparate'. E se lo dice lui..

Grande Fratello Vip - Maria Monsè e il siluro sugli autori di Mediaset : 'Cosa fanno con certi concorrenti' : Intervistata da TvBlog , Maria Monsè , ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip , ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo i suoi ex compagni di avventura ma, in ...

Mediaset - vola la raccolta pubblicitaria : +2 - 5% nei primi nove mesi dell'anno : Mediaset ha registrato nei primi nove mesi del 2018 una raccolta pubblicitaria in crescita del 2,5% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Lo annuncia il gruppo di Cologno Monzese. I conti ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander 'uscirà prima'. Hanno scoperto una cosa : una bomba su Mediaset : Abbandono programmato al Grande Fratello Vip ? In rete sorge il sospetto su Jane Alexander . Un utente, infatti, ha pubblicato su Twitter le locandine dello spettacolo teatrale che vedrà l'attrice ...