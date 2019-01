Matteo Renzi | Al Governo posso anche tornare

Matteo Renzi : "Il governo? Ci posso anche tornare" : Matteo Renzi, di mollare la politica, magari per quel mondo dello spettacolo che lo ha appena visto in prima fila con il documentario su Firenze, non vuol proprio saperne. A ribadirlo è lo stesso ex premier, in una intervista al settimanale "Oggi"."Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i ...

Marco Travaglio - Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e il golpe contro Mattarella : bombe di inizio anno : Il 2019 di Marco Travaglio si apre con gli auguri a Maria Elena Boschi, Matteo Renzi e, di riflesso, Sergio Mattarella. Il direttore del Fatto quotidiano per l'anno nuovo augura ironicamente un buon "happy fake year" a chi, a suo dire, ha cavalcato bufale contro Lega e M5s, ma soprattutto contro lo

Pd - Matteo Renzi perde pure in Piemonte : così Zingaretti gli sta scippando il partito : Là dove un tempo era tutto Renzismo, oggi spuntano dirigenti di Nicola Zingaretti come funghi. Nel partito democratico è ormai in corso un lento e inesorabile ribaltone che sta rottamando l'ormai ex rottamatore Matteo Renzi, visto che buona parte dei suoi candidati alle segreterie regionali del part

Giuseppe Conte - Franco Bechis svela il suo segreto : "È come Matteo Renzi" : Tre sussulti e una triste verità. Franco Bechis svela il volto di Giuseppe Conte, dopo essersi "sciroppato con vero spirito di sacrificio le circa tre ore di conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri". I sussulti sono in realtà tre gaffe, scrive il direttore del Tempo, espressione

Matteo Renzi - il sondaggio funebre : il peggiore politico dell'anno - come viene umiliato da Salvini e Di Maio : Il 2019 sarà l'anno della fine di Matteo Renzi? Lo pensano in molti, tra Oroscopi e previsioni più propriamente politiche. Ma il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica pare confermare lo scenario, almeno a giudicare dalla conferma del 2018: l'ex premier è ancora il peggiore personaggio politico de

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

La previsione di Matteo Renzi : “Prima delle europee cadrà il governo - ma non molleranno la poltrona” : Secondo il senatore del Pd, Matteo Renzi, il governo potrebbe cadere già a inizio 2019, prima delle elezioni europee di primavera. Ma non si andrà, secondo l'ex presidente del Consiglio, ad elezioni anticipate: "I peones non mollano la poltrona". Non mancano le contestazioni alla manovra e al reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Matteo Renzi oracolo fiorentino : "Governo andrà in pezzi prima delle Europee" : Il Governo "andrà in pezzi prima delle Europee", ma per il dopo Conte "sono capaci di tutto pur di non andare al voto". A improvvisarsi oracolo del 2019 è l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, convinto del fallimento imminente dell'esperimento gialloverde."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la ...

"Pd - Zingaretti? Non è il nuovo E Matteo Renzi prima o poi lascerà" : Alle primarie del Pd, che il 3 marzo prossimo designeranno il nuovo segretario del partito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non votera'. Lo ha ribadito in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha rilasciato un commento sui principali candidati alle primarie Segui su affaritaliani.it

La Toscana abbandona Matteo Renzi - i suoi fedelissimi ora sono pro Zingaretti : Incredibile, in Toscana terra di Matteo Renzi, anche i più fedelissimi all’ex premier hanno voltato pagina, adesso tutti su Zingaretti Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “deRenzizzazione” del Partito Democratico. Molti ex Renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da ...

Pd - la Toscana si sta “derenzizzando” : molti fedeli a Matteo ora pro Zingaretti. Gelli : “La storia ha voltato pagina” : Toscana andata e ritorno. Nella terra dove partì la scalata al potere del giovane sindaco di Firenze, è iniziata la “derenzizzazione” del Partito Democratico. molti ex renziani della prima ora, infatti, al prossimo Congresso sosterranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e lo faranno da “gentiloniani”, nel senso dell’ex premier Paolo Gentiloni che ha rotto ormai da diversi mesi con l’ex segretario del Pd. A capeggiare il folto ...

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : 'Vi ricordate Matteo Renzi?' : Nel mirino di Licia Ronzulli , dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte . La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: 'Il premier Conte fa un ...

