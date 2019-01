Mara Venier | abbraccio commovente a Galeazzi sulla sedia a rotelle

Domenica In - lacrime e trionfo : share - Mara Venier spazza via Canale 5 : Dominio di Mara Venier nello share. La puntata di Domenica In del 30 dicembre, l'ultima del 2018 e ad altissima carica emotiva grazie al commovente ritorno in tv di Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle, ha registrato il 18,6% di share con 2,986 milioni di di telespettatori, mentre la seconda parte

Mara Venier e Cristina Parodi : record per Domenica In e La Prima Volta : Mara Venier, nuovo record d’ascolti per Domenica In. Trionfo per Cristina Parodi Ultime puntate dell’anno 2018 per Domenica In e La Prima Volta quelle andate in onda il 30 dicembre. Mara Venier e Cristina Parodi hanno registrato un record d’ascolti per i loro rispettivi programmi. Sono stati 2.986.000 telespettatori, pari al 18,6% di share, a seguire la Prima parte di Domenica In dalle 14 alle 14:54, mentre 2.873.000 ...

Domenica In - Giampiero Galeazzi in studio dall’amica Mara Venier : abbracci e commozione : Le sue telecronache sui successi degli Abbagnale hanno fatto un pezzo di storia della tv ma ad amarlo non sono solo gli appassionati di sport: Giampiero Galeazzi è stato ospite nello studio dell’amica Mara Venier a Domenica In (è stata proprio lei a soprannominarlo ironicamente “bisteccone”) e l’abbraccio tra i due e stato commovente. Il telecronista è provato dalla malattia (della quale non ha mai voluto parlare) ed è in ...

Mara Venier abbraccia Giampiero Galeazzi e si commuove a Domenica In : Domenica In: Giampiero Galeazzi fa una sorpresa a Mara Venier Toccante partecipazione quella di Giampiero Galeazzi a Domenica In, dopo essere stato già ospite in collegamento video durante una puntate risalente allo scorso ottobre. Mara Venier ha abbracciato calorosamente Giampiero Galeazzi e in quell’abbraccio si è visto un uomo provato dalla malattia. I due hanno condotto insieme diverse edizioni dello storico contenitore del dì festivo ...