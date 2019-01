Manovra | Di Maio | mai così tante misure per l' innovazione

La Manovra favorisce l'innovazione come mai prima d'ora - dice Di Maio con un post : Riparte dall'Innovazione, Luigi di Maio. Dopo l'annuncio sul taglio agli stipendi dei parlamentari fatto in tandem con Alessandro Di Battista dalle nevi del Trentino, il ministro dello Sviluppo economico torna su un tema a lui caro forse poco valutato dai media negli ultimi giorni. L'impatto della manovra sulle imprese innovative. Tema sul quale di Maio aveva parlato in esclusiva col direttore dell'Agi, riccardo ...

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo Fioramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...

Manovra - Di Maio : 'Pd e FI si oppongono agli aiuti ai deboli' : "Noi, quando facevamo opposizione, difendevamo i pensionati minimi, le pmi, i disoccupati e tante altre fasce deboli. Pd e Forza Italia, invece, si oppongono a un aiuto vero a tutti i disoccupati, a ...

Manovra - Pd in piazza. Delrio : 'Salvini e Di Maio guidano il Paese come autisti ubriachi' : Il Pd scende in piazza contro la Manovra. I dem manifestano davanti alla Camera dei Deputati, dove nel pomeriggio è previsto il voto di fiducia, contro una legge di bilancio che secondo loro: 'rischia ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Manovra - Delrio al sit-in a Montecitorio : “Di Maio e Salvini come autisti ubriachi che ci portano a sbattere” : “Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l’inizio di un anno di mobilitazione“. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al sit-in contro la Manovra davanti a Montecitorio, che ha raggruppato circa duecento persone. “L’Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere – ha aggiunt o- Si vergognano di quello che hanno ...

Manovra - 'Bella ciao' a sit-in Pd davanti Camera. Delrio : 'Di Maio-Salvini autisti ubriachi' : Militanti e simpatizzanti hanno intonato 'Bella ciao' al sit-in del Pd davanti a Montecitorio contro i contenuti e il modo in cui si avvia ad approvazione la Manovra economica. Presenti alcune decine ...

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...

Ires per no-profit in Manovra - il governo fa dietrofront | Conte e Di Maio assicurano : "La norma cambierà" : Il premier Conte e ii due vice che "si impegnano a una correzione" nel primo provvedimento utile. Venerdì l'atto finale della legge di bilancio

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Manovra - se non la approvassero in tempo? Lo scenario : addio Luigi Di Maio - perché l'occasione è enorme : Meglio tardi che mai, prima che si facciano altri danni irreparabili all' economia e alle istituzioni e che il prezzo da pagare diventi troppo alto, come il commissariamento dell' Italia da parte ...

Manovra - Verdi : scoperto bluff di Di Maio - spese militari aumentano : "Abbiamo scoperto il bluff di Di Maio: non c'è alcuna riduzione di spese militari nella Manovra". Lo denuncia Angelo Bonelli, esponente dei Verdi, spiegando che nella legge di bilancio sono anzi ...

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Manovra - la denuncia dei Verdi : "Bluff di Di Maio : le spese militari aumentano" : MILANO - La riduzione delle spese militari sbandierata dal governo non c'è, anzi. È la denuncia dei Verdi secondo cui nell'ultima legge di Bilancio le risorse sarebbero persino aumentate. 'Abbiamo ...