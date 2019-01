Mancini | ' In Italia manca la cultura sportiva | fermiamoci se serve! CR7 di un altro

Mancini esclusivo : 'La mia Italia' : Quando giochi in quella squadra, sai di essere entrato a far parte di un'élite di calciatori importanti, ti misuri con il meglio di tutto il mondo. Quando la gestisci in panchina, sei consapevole di ...

Buffon : “L’Italia è in buone mani - Mancini sa qual è la strada migliore” : In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigi Buffon ha parlato – tra le altre cose – del futuro dell’Italia e della Champions. Buffon è convinto che la Nazionale di Mancini possa fare bene: “Gravina presidente, Mancini c.t., Chiellini capitano, Donnarumma portiere. L’Italia può definirsi in buone mani? Sì. Mancini sa qual è la strada migliore da intraprendere, mentre il presidente federale non lo ...

Mancini - sotto l'albero c'è "Forza Italia" : Sobrio, elegante come al solito, piccolissimo sotto un albero gigantesco. Roberto Mancini affida a twitter i suoi auguri di Natale e non dimentica la sua missione principale: quella di riportare in ...

Italia : Zambrotta pronto a sostituire Gregucci come vice di Mancini : Secondo Sky Sport , dopo l'addio di Gregucci, che ha accettato l'offerta della Salernitana, la Federcalcio Italiana sta valutando di offrire l'incarico di vice del ct Mancini a Gianluca Zambrotta . In giornata c'...

Italia - Mancini : "Agli Europei per vincerli" : "Io non lavoro per preparare un' Italia competitiva ai Mondiali in Qatar: noi dobbiamo essere pronti per gli Europei, e andare lì per vincerli". Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini , a ...

Italia - Mancini : 'Balotelli? Ci spero - ma il tempo passa. Rigore su Zaniolo? Giusto utilizzare il Var' : Sta giocando bene, dobbiamo solo aspettare che quello che fa nella Lazio lo faccia anche nella Nazionale", prosegue il Ct ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 . Che parla poi così dell'...

Italia - Mancini : "La Var c'è e va usata sempre. Vialli un fratello - lo ammiro" : Non solo Nazionale, ma anche la Var e la malattia di Gianluca Vialli tra i temi trattati dal c.t. dell'Italia Roberto Mancini in mattinata ai microfoni di Radio Anch'io Sport . 'Inizialmente ero contrario alla Var, ma adesso che c'è può aiutare gli arbitri e va sempre usata - ha commentato, in riferimento agli episodi tanto discussi della partita tra Roma e Inter -. ...

Qualificazioni Euro 2020 - il sorteggio sorride all’Italia di Mancini : Saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein le avversarie dell'Italia nel Gruppo J per le Qualificazioni agli Europei 2020. L'articolo Qualificazioni Euro 2020, il sorteggio sorride all’Italia di Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Euro 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein. Mancini può sorridere : Sorte assai benevola con l'Italia che è stata sorteggiata con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Europei 2020.Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino.Ecco i 10 gironi per le qualificazioni agli Europei del 2020 (cinque gruppi da cinque nazionali e cinque da sei):Gruppo A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo.Gruppo B: Portogallo, Ucraina, Serbia, ...

