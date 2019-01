Manchester City-Liverpool | la super sfida di Premier League in diretta tv su Sky

Manchester City-Liverpool - tutto quello che c'è da sapere sul big-match che può indirizzare la Premier : In questi casi si parla di snodo cruciale per il campionato: Manchester City-Liverpool , domani, 3 gennaio, ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football , ha veramente tutta l'aria di esserlo. La capolista Liverpool in casa della terza in classifica, ma solo perché il Tottenham - già sceso in campo nell'anticipo di questa 21esima ...

Manchester City - a un passo un gioiello spagnolo : Il quotidiano spagnolo Sport riferisce che il Manchester City è vicino alla firma di Oscar Tarensi , gioiellino 15enne dell' Espanyol .

Pronostico Manchester City vs Liverpool - Premier League 3-1-2019 e Analisi : Premier League, 21^ giornata, Analisi e Pronostico di Manchester City-Liverpool, giovedì 3 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Manchester City-Liverpool, giovedì 3 gennaio. In questo posticipo della ventunesima giornata di Premier League gli occhi saranno puntati soprattutto sul big match dell’Etihad, dove Liverpool e Manchester City scenderanno in campo in una gara estremamente importante per entrambe le squadre. Il ...

Probabili Formazioni Manchester City – Liverpool - Premier 03/01/2019 : Probabili Formazioni Manchester City – Liverpool, Premier 03/01/2019Il nuovo anno inizia con un match da paura: si affrontano le due squadre che hanno regalato più emozioni nello scorso anno nel panorama inglese. Liverpool e Manchester City sono anche la prima e la seconda della classe che dovrebbero contendersi il titolo, Londra permettendo. Una vittoria dei Reds, primi con 7 punti di vantaggio sui Citizens, potrebbe chiudere i giochi già da ...

Manchester City - Guardiola : 'Ora il Liverpool è la squadra migliore al mondo' : ' In questo momento - ha aggiunto Guardiola - credo che il Liverpool sia la migliore squadra d'Europa, forse del mondo, è quella maggiormente in forma. Bisogna accettarlo, tutto quello che possiamo ...

Risorge il Manchester City - Southampton battuto 3-1 : Secondo posto prima dello scontro diretto A quattro giorni dallo scontro diretto con il Liverpool, Risorge il Manchester City. La squadra di Guardiola batte a domicilio il Southampton per 3-1, al termine di una partita dominata eppure segnata da un brivido di paura. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da David Silva, il giovane regista dei Saints Hojbjerg (lanciato proprio da Guardiola ai tempi del Bayern Monaco) trova il pareggio con una ...

Calciomercato Manchester City : offerta per Tanguy Ndombele del Lione : Calciomercato Premier League: Tangury Ndombele è uno degli obiettivi del Manchester City di Pep Guardiola per gennaio. La proposta dei Citizens è di 45 milioni di sterline.Calciomercato Manchester City Ndombele / Il Manchester City si muove sul mercato, nell’obiettivo di dare a Pep Guardiola i rinforzi giusti per poter vincere la Champions League e colmare il gap dal Liverpool.A centrocampo il 33enne brasiliano Fernandinho è sempre più logoro ...

Pronostico Southampton vs Manchester City - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Southampton-Manchester City, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Southampton-Manchester City, domenica 30 dicembre. Nel ventesimo turno di Premier League un City in crisi fa visita ai Saints, rinfrancati dagli ultimi risultati che hanno visto la squadra di Ralph Hassenhuttl raccogliere sei punti nelle ultime tre giornate. Reduci da due sconfitte, la squadra di ...

Manchester City - la punizione di Pep : alla vigilia di Natale allenamento extra... sugli angoli : risaputo che è meglio non far innervosire Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo, maniacale in ogni attività che svolge sul campo, non sta vivendo bene il momento no del suo Manchester City, reduce da ...

Premier League : Liverpool - prove di fuga. Manchester City ancora ko - bene lo United : prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .

Premier League - i risultati del Boxing Day (oggi 26 dicembre). Vola il Liverpool in testa - crolla il Manchester City - doppietta Pogba : Il Boxing Day ha come sempre regalato emozioni, la grande tradizione del calcio inglese prevede che un turno di campionato si giochi a Santo Stefano e il clima di festa si percepisce in tutti gli stadi della Premier League. Sono arrivati diversi risultati pirotecnici: l’Everton ha espugnato il campo del Burnley con un roboante 5-1 (spicca la doppietta di Digne), il Liverpool ha surclassato il Newcastle per 4-0 (Lovren apre le marcature, ...

Fuga Liverpool - Manchester City ancora sconfitto : Boxing Day Il turno di Santo Stefano sorride a Jurgen Klopp. Il Liverpool batte per 5-0 il Newcastle di Benitez ad Anfield, un risultato che fa il paio con la clamorosa sconfitta del Manchester City in casa del Leicester. La squadra di Guardiola va in vantaggio con Bernardo Silva, ma poi si fa rimontare dalle Foxes, grazie ad Albrighton: perfetto colpo di testa su cross di Vardy e pareggio. Il Leicester trova il definitivo vantaggio a dieci ...

Premier League - i risultati della 19giornata LIVE : Manchester City ancora ko - Liverpool a +7 : IL PROGRAMMA della 19giornata LIVErpool-Newcastle 4-0 11' Lovren, 47' rig. Salah, 79' Shaqiri, 85' Fabinho Leicester-Manchester City 2-1 15' Bernardo Silva, MC,, 19' Albrighton, L,, 81' Pereira, L, ...

André Silva pazzo per la playstation : 'Per vincere scelgo Barcellona o Manchester City' : vincere sempre, facendo gol. Anche fuori dal campo, il chiodo fisso di André Silva è lo stesso. L'attaccante portoghese del Siviglia ha però rivelato che davanti alla consolle, una delle sue grandi ...