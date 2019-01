Maltempo | tempesta di fulmini a Civitanova Marche

Usa - violenta tempesta nel Midwest : due morti - Maltempo diretto verso la costa orientale : Due persone sono morte a causa del forte maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Midwest degli Stati Uniti, con bufere di neve, piogge torrenziali e inondazioni. Gli stati in allerta sono il Kansas, Nebraska, North e South Dakota e Minnesota anche se le forti perturbazioni si stanno dirigendo verso est, causando disagi a chi viaggia. Sono oltre 50 milioni le persone interessate dagli allagamenti che hanno colpito gli stati dalla Louisiana al ...

La ‘tempesta di Natale’. Meteo : tregua finita - Maltempo pronto ad abbattersi sull’Italia : Situazione Meteorologica instabile sull’Italia. Il Meteo per Natale non promette niente di buono. Nebbia, pioggia e neve in arrivo. La tregua dalla neve insomma è solo parziale. Durerà fino all’ante vigilia di Natale quando, a fare la parte del leone, saranno formazioni nebbiose al Nord e su vallate e pianure principali del Centro-Sud. Nella giornata di Sabato 22 saranno possibili delle residue precipitazioni al Nordest, specie al mattino, ma ...

Maltempo - branco di lupi in fuga sull’altopiano di Asiago durante la tempesta. Le immagini riprese da un biologo : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal biologo Enrico Ferraro che poi ha pubblicato l’eccezionale filmato sulla sua pagina Facebook. Lo studioso, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza ...

Maltempo - gli esperti : “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione - in Liguria una Storm-Surge da Uragano” : Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine ...