Maltempo Puglia | nella Bat divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

Maltempo Puglia : predisposta assistenza per i senzatetto : L’ondata di freddo e le nevicate previste nelle prossime ore in Puglia hanno indotto i sindaci di Bari, Taranto e Brindisi a predisporre piani di emergenza per i senzatetto. Nel capoluogo pugliese il sindaco Antonio Decaro ha emanato un’ordinanza che aumenta i posti letto per i senzatetto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune. Complessivamente saranno messi a disposizione altri 85 posti. Il Comune di Taranto ha ...

Agricoltura Puglia : “Per i danni dal Maltempo richieste dal 7 Gennaio” : Dal prossimo 7 gennaio sarà possibile presentare la richiesta di contributo per i danni provocati all’olivicoltura pugliese dalle gelate dello scorso febbraio. “È un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per i danni da gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio”, dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. “Nel corso ...

Maltempo Puglia : il Prefetto vieta la circolazione dei mezzi pesanti a Bari : Il Prefetto di Bari, in considerazione dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, e su conforme parere del Comitato Operativo per la Viabilità, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Città Metropolitana di Bari (autostrade, strade ...

Freddo e Maltempo in Puglia : forte rovescio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

Maltempo Puglia : prime nevicate e campagne imbiancate - “chicchi di grandine come noci a Foggia” : Si è registrata nelle scorse ore la prima nevicata in Puglia, nella zona alta della Murgia, tra Altamura e Corato: Coldiretti Puglia segnala che le campagne si sono imbiancate, dopo le grandinate che hanno colpito nelle scorse ore le province di Bari e Brindisi e la provincia di Foggia. “La morsa di freddo e gelo non accenna a placarsi in Puglia, con le campagne improvvisamente imbiancate da grandine e nevischio per l’abbassamento ...

Maltempo : risveglio invernale in Italia - nevica fino a 500 metri in Puglia : L'aria fredda giunta dai Balcani ha invaso pressocchè tutto il nostro Paese regalando un risveglio sicuramente invernale sia per le basse temperature che per le condizioni di spiccata instabilità...

Maltempo - Coldiretti : “La Puglia fuori dal decreto calamità” : “La Puglia è fuori dal decreto per le calamità 2018, serve un pressing urgente al Senato per far rientrare le aziende olivicole pugliesi colpite dalle gelate di febbraio e marzo scorsi”. Lo sostiene Coldiretti Puglia in una nota commentando il decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di Solidarietà nazionale. “Abbiamo ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : violenta e improvvisa grandinata - imbiancati i campi : Una grandinata improvvisa e violenta ha colpito l’area da Polignano a Fasano, compresa Monopoli, causata dal forte e repentino abbassamento della temperatura, accompagnato da gelate che mettono a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e richiedono un maggiore riscaldamento delle serre: è l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature sotto lo zero sono a rischio le ...

Maltempo e freddo in Puglia : intenso rovescio di "neve tonda" (graupeln) a Polignano a Mare : Fredde correnti orientali stanno addossando nelle ultime ore dei corpi nuvolosi sul basso versante adriatico. Rovesci e temporali anche intensi stanno interessando soprattutto le zone costiere e...

Maltempo e agricoltura : crisi in Puglia - “600 milioni di danni nel 2018” : “Occorre dare risposte concrete ai sogni di migliaia di giovani del Mezzogiorno che hanno sperato di poter avere un futuro in agricoltura e che rischiano di essere esclusi dalle opportunità offerte dai fondi europei”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che insieme al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e ad una delegazione della Coldiretti Puglia guidata dal presidente regionale Savino Muraglia ha incontrato ...