Maltempo | la Prefettura Bari revoca i divieti per i mezzi pesanti

Maltempo Calabria - esonda il Crati : alle 18 riunione in prefettura a Cosenza : Si riunirà alle ore 18 il Centro di Coordinamento dei Soccorsi istituito in prefettura, a Cosenza, per fare il punto sullo stato delle attività svolte in conseguenza delle intense precipitazioni piovose della giornata di ieri e della scorsa notte che hanno causato l’esondazione del fiume Crati in località “Ministalla” nel territorio del Comune di Corigliano Rossano. “Già nel corso nottata, il Prefetto Galeone – si ...

Maltempo Crotone : vertice in Prefettura per la manutenzione del ponte sul fiume Neto : “Si è tenuta in data odierna, presso la Prefettura di Crotone, un incontro relativo allo stato di manutenzione del ponte sul fiume Neto“. Lo comunica una nota della Prefettura di Crotone. “Il prefetto – è detto nel comunicato – ha ritenuto convocare i rappresentanti di Anas, dipartimento dei Lavori Pubblici Regionale, comando provinciale Vigili del Fuoco, Polizia stradale, Provveditorato alle opere Pubbliche Regionale, ...

Imperia : anche il sottosegretario Alessandra Pesce al vertice di domani in Prefettura sui danni del Maltempo : Sarà presente anche il sottosegretario con delega ad agricoltura e turismo Alessandra Pesce all'incontro che si terrà domani alle 13 in Prefettura insieme al presidente della Regione Giovanni Toti, ...

Maltempo - Prefettura di Belluno : “I primi aiuti sono sufficienti” : Non sono più necessari generi di prima necessità per le popolazioni bellunesi colpite dal Maltempo, giunte in grande quantità da cittadini e aziende al Centro coordinamento soccorsi. Lo rende noto, in un messaggio di ringraziamento, la Prefettura di Belluno. “In questi giorni – scrive la Prefettura – sono pervenute al Centro Coordinamento Soccorsi numerose manifestazioni di solidarietà e offerte di generi di prima ...

Maltempo - frana Cannobio : domani vertice in prefettura : E’ fissata per le 10 di domani mattina, negli uffici della prefettura di Verbania, una riunione per esaminare criticità e problematiche connesse alla frana che ha causato l’interruzione della statale 34, nel territorio del comune di Cannobio (Verbania). Vi prenderanno parte rappresentanti di Regione Piemonte, Provincia del Vco, i sindaci di Cannero Riviera, Cannobio, Oggebbio, Ghiffa e Verbania. E ancora l’Anas, i vertici delle ...

Maltempo - Conte in Sicilia su zone colpite. Poi in Prefettura : Roma, 4 nov., askanews, - 'Sto partendo per la Sicilia, dove il Maltempo ha causato almeno 10 vittime. Sono in continuo contatto con la Protezione civile per avere costanti aggiornamenti anche sulla ...

Maltempo Belluno - prefettura : attenzione all’uso dei generatori : La prefettura di Belluno, in una nota, spiega che la mancanza di corrente elettrica in diverse zone della provincia, in particolare nell’agordino, ha reso necessario il ricorso ai generatori, anche presso abitazioni private. Al riguardo, il Suem raccomanda di seguire alcune semplici regole per il loro corretto utilizzo, per evitare casi di intossicazione dai gas di scarico: consiglia di non installare i generatori vicino a porte, finestre ...

Maltempo Veneto - Prefettura Belluno : danni alla rete idrica - bollire l’acqua : La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a ...

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno, continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Nelle prossime ore, dalle 18 alle 24, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia e, in particolare,

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon (2) : (AdnKronos) - Il Maltempo sta inoltre provocando vari black out elettrici, sui quali E-Distribuzione – presente con un proprio rappresentante nel CCS – sta operando, che riguardano specialmente la zona di Longarone, Valbelluna, Agordino, Alpago. Tenuto conto del peggioramento delle condizioni meteor

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse (2) : (AdnKronos) - A causa di frane o smottamenti sono chiuse le seguenti strade: S.P. 33 “di Sauris” dalla progressiva km 0+000 (innesto S.P. 619) al km 6+800 (confine Provincia di Udine); S.P. 347 “del passo Cereda e Duran” dalla progressiva km 32+000 (località Agordo) al km 52+430 (località Dont); S.P

Maltempo : prefettura Belluno - anche domani scuole chiuse : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, specie nella fascia oraria 14 – 18, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi