Maltempo | disagi per i pendolari | treni soppressi sulla Campobasso - Venafro

Maltempo al Sud - bombe d’acqua e grandinate in Sicilia : danni e disagi da Palermo a Messina [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo a Palermo - allagamenti e disagi : 9.25 Maltempo a Palermo, dove la pioggia battente dalla notte scorsa sta creando disagi con strade allagate, tombini saltati e auto impantanate. Si sono verificati alcuni incidenti automobilistici a causa delle strade allagate. Numerosi gli interventi in tutta la città e anche in provincia. Tante le chiamate giunte ai vigili del fuoco, che sono intervenuti nella zona dell'Addaura e del cimitero dei Rotoli. Alcune auto sono rimaste ...

Maltempo Sicilia : forti temporali nel Palermitano - allagamenti e disagi : forti temporali hanno investito nella notte il Palermitano: a causa delle intense precipitazioni si sono registrati disagi in città e in diverse località della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona orientale di Palermo. Tante le segnalazioni giunte dalla zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Auto sono rimaste bloccate dall’acqua a Ficarazzi, Bagheria e Casteldaccia. L'articolo ...

Maltempo nel reggino - alberi caduti e disagi : Reggio Calabria - Numerosi gli interventi di soccorso tecnico urgente, che fin dalle prime luce dell'alba stanno impegnando tutte le squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Il Maltempo che ...

Maltempo - cinque famiglie evacuate a Cosenza. Disagi a Rende : COSENZA - cinque famiglie residenti in una contrada di Cosenza, a ridosso del fiume Busento, sono state evacuate per precauzione a causa della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente sulla ...

Maltempo - tromba d'aria nel Salento : crolli e disagi nel Capo di Leuca - : Pioggia, grandine e vento hanno interessato soprattutto Tricase, Corsano, Morciano di Leuca e Patù , Lecce, . Danni a chiese, locali commerciali e case

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : crolli e disagi nel Capo di Leuca : Maltempo, tromba d’aria nel Salento: crolli e disagi nel Capo di Leuca Pioggia, grandine e vento hanno interessato soprattutto Tricase, Corsano, Morciano di Leuca e Patù (Lecce). Danni a chiese, locali commerciali e case Parole chiave:

Maltempo Campania : disagi nel napoletano - allagamenti ad Afragola : Maltempo Campania - Forti piogge nel Golfo di Napoli, allagamenti ad Afragola. Maltempo Campania - Un'intensa fase di Maltempo sta interessando tutto il Centro Sud apportando forti piogge e intensi...

Maltempo centro-sud - disagi in Calabria : 13.28 La perturbazione in arrivo dall'Algeria sta portando rovesci e temporali sul nostro Paese e soprattutto al centrosud. Allerta arancione su Lazio,Basilicata e Calabria,gialla in Campania. Nel Catanzarese, a Cropani Marina, si è abbattuta una tromba d'aria.Caduti alberi che hanno tranciato i cavi dell'elettricità. E il tratto di linea ferroviaria di poco più di 20 Km compreso tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese,è interrotto a ...

Maltempo Puglia : temporali e vento forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo : danni e disagi nel Vallo di Diano : disagi nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in diversi centri e, soprattutto, nelle zone rurali. I maggiori danni si sono registrati a Sala Consilina: in via Bisanti, a seguito dello straripamento di un torrente, diverse abitazioni sono state invase da detriti e fango. Sul posto hanno operato senza non poche difficolta’ i vigili del fuoco del locale distaccamento, i ...

Maltempo Fiumicino : disagi per strade allagate - spunta un doppio arcobaleno [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Continua il Maltempo in Sicilia, interessata dalla serata di ieri da forti piogge che hanno colpito in particolare il Catanese e il Palermitano. La pioggia della scorsa notte a Palermo ha causato gravi danni a esercizi commerciali, abitazioni e strade. Il ristorante la Fattoria è stato allagato; in via Corpo di Guardia il torrente cosiddetto “Vadduneddu”, normalmente di piccola portata, è esondato. Il tubo che contiene le acque e che ...

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...