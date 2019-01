Maltempo | Comune Portofino | Lavori proseguono senza sosta

Maltempo - il Comune di Treviso : “20 posti letto per i senzatetto” : Venti nuovi posti letto a favore di senzatetto soliti trascorrere la notte in ripari di fortuna sono stati resi disponibili dal Comune di Treviso, in collaborazione con la Prefettura, all’interno della ex caserma “Serena” in cui vivono i richiedenti asilo. Nella struttura, gestita dalla cooperativa Nova Facility, le persone prive di domicilio potranno anche ottenere un pasto caldo. Il provvedimento e’ stato adottato in ...

Maltempo - arriva il gelo : il comune di Bari aumenta posti per i senzatetto : In previsione del peggioramento delle condizione meteo e dell’abbassamento delle temperature, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha emanato una ordinanza che aumenta i posti letto per i senzatetto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il comune. Si tratta – riferisce una nota – delle stesse strutture attivate attraverso il “Piano cittadino di emergenza freddo per l’anno 2018/2019″ predisposto e ...

Maltempo - vento forte a Cagliari : il Comune chiude i parchi : A causa del forte vento, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza dei parchi di San Michele, Monte Urpinu e Bonaria: non riapriranno fino a quando non cesseranno le condizioni di pericolo. Il maestrale imperversa in Sardegna da 2 giorno, provocando danni e disagi. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per condizioni meteo avverse valida fino alla mezzanotte. L'articolo ...

Il bambino che donò 5 euro al comune di Rocca Pietore devastato dal Maltempo è stato ricevuto dal sindaco : BELLUNO . Il sindaco di Rocca Pietore l'aveva promesso, quel bambino che ha donato i suoi pochi risparmi alla ricostruzione dopo il maltempo lo voglio incontrare di persona. E così è stato, promessa ...

Achille - 9 anni - invia 5 euro al comune distrutto dal Maltempo : "I miei risparmi per la montagna ferita" : Cinque euro inviati e una piccola didascalia: "Mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace molto per quello che è accaduto, mi piacerebbe rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Cordiali saluti". Firmato Achille, 9 anni. La lettera di un bambino di Mira, in provincia di Venezia, è diventata virale. È indirizzata a ...

Maltempo - frana nel Palermitano : il Comune di Terrasini fa evacuare le case : Il Comune di Terrasini ha deciso di fare evacuare, in via precauzionale, le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica. La frana ha interessato un terreno attraversato dalla condotta che dal lago Jato/Poma porta l’acqua a Palermo. Su un altro fronte, stamane era stato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a comunicare la decisione, presa sempre in via precauzionale, di sgomberare 40 abitazioni per ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Agrigento chiede lo stato di emergenza : A seguito dei danni causati dal Maltempo in territorio di Agrigento, anche il sindaco Lillo Firetto è intervenuto a sostegno della richiesta avanzata oggi dall’Anci Sicilia al Governo nazionale perché si proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza. “Il Comune di Agrigento – afferma Firetto – ha fatto fronte al disastro con le proprie forze, soccorrendo cinquanta famiglie in difficoltà e aiutando gli sfollati, in ...

Avola - il Comune chiede interventi per evitare calamità per Maltempo : Il Comune di Avola chiede interventi urgenti per evitare calamita' causati dal maltempo. Già lo scorso 2 ottobre era stata chiesta la pulizia alvei

Maltempo Sicilia - il Comune di Agrigento : “Rimanete in casa e non utilizzate le auto” : Il Comune di Agrigento, a causa delle condizioni meteo avverse che interessano l’area, invita i cittadini a restare in casa, a “non utilizzare mezzi se non per urgenze e necessità improrogabili limitando gli spostamenti“, a evitare di sostare vicino ad alberi e pali della pubblica illuminazione, e di non rimanere in locali interrati e seminterrati. A causa del Maltempo ad Agrigento si registrano danni in via Garibaldi, chiusa ...

Maltempo - il Comune di Ladispoli : “Non uscite di casa” : ”L’Amministrazione comunale di Ladispoli visto il Maltempo e le forti raffiche di vento che in queste ore stanno colpendo la nostra città invita la popolazione a non uscire se non in caso di estrema necessità”: lo comunica in una nota il Comune di Ladispoli. ”Si consiglia di non sostare sotto alberature e cartelloni pubblicitari, di fare attenzione a tutti i potenziali pericoli rimuovendo dai balconi e dai giardini ...

Maltempo - Comune Vicenza : scuole chiuse - nessun recupero dei giorni a Natale : nessun recupero a Natale delle giornate di chiusura delle scuole stabilito dalla prefettura a causa del Maltempo per oggi, lunedì 29, e domani 30 ottobre. Sta infatti girando sui social network e nelle chat di Whatsapp una falsa notizia attribuita all’ufficio stampa del Comune di Vicenza secondo cui le due giornate di chiusura verranno recuperate durante le vacanze di Natale. “Niente di più falso – commenta l’assessore alla formazione Cristina ...

Maltempo : Comune Vicenza - scuole chiuse - nessun recupero dei giorni a Natale : Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - nessun recupero a Natale delle giornate di chiusura delle scuole stabilito dalla prefettura a causa del Maltempo per oggi, lunedì 29, e domani 30 ottobre. Sta infatti girando sui social network e nelle chat di Whatsapp una falsa notizia attribuita all’ufficio stampa de

Maltempo - Codacons : "Scuole chiuse - ma a Roma nemmeno piove. Comune incapace" : Continua il Maltempo e mentre il Comune di Roma ha disposto il provvedimento della chiusura delle scuole, arrivano le critiche del Codacons."L'ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie. La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a prendere permessi sul lavoro e giorni di ferie allo scopo di accudire i propri figli. ...

Maltempo - allerta a Milano : il Comune - “non parcheggiare in zone a rischio” : A Milano, nella notte, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge si sono intensificate. Dalle 6 di lunedì mattina si registra anche forte vento. Il Comune invita i cittadini a “prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili“. Ricorda inoltre di “evitare di lasciare ...