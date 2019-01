Maltempo | ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud

Maltempo e freddo a Milano : decine di posti ancora liberi per i senzatetto : decine i posti letto ancora liberi nelle strutture del Comune di Milano per ospitare i senzatetto: lo rende noto Palazzo Marino. Complessivamente il Piano freddo dell’amministrazione conta 2.700 posti e un numero unico (02 8844 7646) attivo 24 ore su 24 per segnalare chi è in difficoltà, persone senza dimora o comunque non in grado di difendersi dal freddo. L'articolo Maltempo e freddo a Milano: decine di posti ancora liberi per i ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo - specie al centro-sud : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dalla presenza di molte nubi e precipitazioni sull'Italia. Attese anche nevicate fino a quote medie fra Romagna e Marche. Ecco il bollettino della...

Maltempo Sardegna : palazzo evacuato a Olbia ancora inaccessibile : Rimane inaccessibile il palazzo di Olbia evacuato in quanto minacciato da potenziali rischi per la presenza di una gru la cui stabilità è precaria a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore. Rimane valida l’ordinanza di sgombero emessa d’urgenza, e le 12 famiglie che vivono nell’edificio sono state costrette per la seconda notte di seguito a cercare una sistemazione alternativa. L'articolo Maltempo Sardegna: palazzo ...

Bel tempo sulla Penisola - ma dura poco - da giovedì una perturbazione e ancora Maltempo : Roma - Alta pressione delle Azzorre alla conquista del Mediterraneo centrale con tempo già abbastanza soleggiato al Centro Nord e in via di guarigione al Sud dove insiste ancora qualche piovasco.La giornata migliore sarà quella di mercoledì quando a parte qualche disturbo locale avremo ampi spazi soleggiati su tutta l'Italia.Nella notte tra mercoledì e giovedì un veloce impulso instabile sganciatosi dal flusso ...

Miglioramento meteo al Nord - resto della Penisola ancora sotto il Maltempo : Roma - Permanenza del maltempo ancora sulle regioni del Centro sud, nelle regioni del Nord si registra nebbia sulle valli, ma il sole splende altrove Martedì 27 Novembre: Nord: Nuvoloso al mattino sulla Val padana centro orientale ma senza fenomeni, più sole altrove. Ampie aperture ovunque dal pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 11 e 16. Centro: Instabile su basso Lazio, dorsale e adriatiche con neve in appennino dai ...

Maltempo Puglia : tornado a Tricase - il Leccese ancora senza elettricità : Il sindaco di Tricase, Carlo Chiuri, ha reso noto che si registrano ancora interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica nelle abitazioni di Marina Serra e Tricase Porto, nel Salento, dove domenica pomeriggio si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha causato danni ingenti. “La situazione si è presentata più grave di quanto si immaginasse perché si è visto che le linee della bassa e media tensione sono state ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Sud : ancora nubifragi in Calabria - rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 ore [MAPPE] : 1/6 ...

Maltempo Puglia : situazione ancora critica nel Salento : Una violenta ondata di Maltempo ha colpito ieri pomeriggio il Salento: il lavoro dei soccorritori si è concentrato soprattutto a Tricase, Tiggiano, Morciano di Leuca, Andrano e Patù. Registrati gravi danni sul litorale di Tricase, crolli a Marina Serra ed a Tricase Porto dove ha ceduto una parete laterale della chiesetta di San Francesco. Ieri sera presso la prefettura di Lecce si è riunito il Centro coordinamento soccorsi per monitore la ...

Meteo : ancora Maltempo al centrosud - temperature in calo fino a mercoledì : Il maltempo continuerà a farla da padrone anche oggi e domani soprattutto nelle regioni centro meridionali: da mercoledì previsti miglioramenti grazia a un anticiclone nordafricano.Continua a leggere

Trombe d'aria e vento - il Salento conta - ancora - i danni del Maltempo : Una tromba d'aria ha causato diversi danni in alcuni comuni del capo di Leuca. Tricase e Patù sono i comuni maggiormente colpiti.

Maltempo Calabria : salvate persone bloccate in auto - Vigili del Fuoco ancora impegnati per allagamenti : Criticità dovute al Maltempo in alcuni comuni della provincia di Catanzaro. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per allagamenti e le zone maggiormente colpite sono i comuni di Davoli Marina e San Sostene. Alcune persone sono state soccorse perché erano rimaste bloccate nelle auto. A San Sostene, invece, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del ...

Maltempo - Portofino ancora isolata : raggiungibile solo via mare : Maltempo, Portofino ancora isolata: raggiungibile solo via mare La strada che collega il borgo a Santa Margherita Ligure è completamente distrutta dallo scorso 30 ottobre e verrà ricostruita entro fine aprile. Intanto verrà posizionata una passerella pedonale. Prevista allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, 23 ...

Maltempo : in Veneto permane il rischio frane - ancora allerta rosso per Busa del Cristo : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione, valevole

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...