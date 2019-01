Maltempo Alto Adige | vento gelido | -21°C a 3000 metri

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Maltempo : forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago : Un forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di oggi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose. Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei ...

Maltempo Veneto : task force per l’Altopiano Asiago - abete spezzato spostato alla sala Cciaa Treviso : Un aiuto concreto per la montagna vicentina devastata dall’uragano di fine ottobre: con il progetto denominato “#adottaunalbero” presentato oggi nella sede provinciale, la Coldiretti Vicenza non vuole lanciare uno spot, ma intende farsi parte attiva di un’iniziativa che si propone di far rivivere le aree dell’Altopiano di Asiago. Un impegno che sara’ possibile grazie a una task force di esperti e soggetti che ...

Danni da Maltempo : abbattuto l’1 - 5% dei boschi altoatesini : E’ di 5.000 ettari, pari all’1,5% dell’intera estensione boschiva dell’Alto Adige, la superficie abbattuta dalle raffiche di vento di fine ottobre. A tanto ammonta il bilancio ufficiale dei Danni diffuso dall’Ispettorato forestale provinciale. Danni consistenti si sono registrati nelle zone naturali protette, con 808,68 ettari di bosco abbattuti nel Parco dello Stelvio e in generale nei parchi naturali della provincia, pari al 17,5% degli alberi ...

Maltempo : nevicate fino a 900 metri in Alto Adige : Prime ondate di gelo e l’inverno inizia a farsi sentire. Nella notte la neve in Alto Adige è scesa fino a 900 e 1.400 metri. fino a 15 centimetri di neve fresca si misurano fra l’altro all’Alpe di Siusi o in Val d’Ultimo. Per percorrere in auto le strade di montagna, serve l’attrezzatura invernale. Il passo Pennes per motivi di sicurezza rimane chiuso nelle ore notturne. Chiusura invernale, invece, per i passi ...

Maltempo : i vigili del fuoco altoatesini rientrano da Agordo : Si concluderà domani con il rientro di uomini e mezzi l’attività dei vigili del fuoco altoatesini nella zona di Agordo e Alleghe, in provincia di Belluno, colpita dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. Rispondendo ad una richiesta della Protezione civile nazionale, il Centro controllo situazioni della Provincia di Bolzano ha inviato, dal 2 di novembre, nell’area un piccolo contingente di vigili del fuoco equipaggiati con ...

Maltempo Trentino Alto Adige : riaperta la strada statale 26 per La Thuile : E’ stata riaperta la strada statale 26 a Pre’-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. “La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l’Anas ha disposto la riapertura”, spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al Maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all’impiego di una viabilità alternativa lungo la ...

Maltempo Alto Adige : riaperta linea ferroviaria della Val Venosta : “La sicurezza deve avere sempre la priorità“. Con queste parole l’assessore alla mobilità, Florian Mussner, annuncia la riapertura al traffico ferroviario della linea della Val Venosta, interrotta dopo l’ondata di Maltempo di fine ottobre tra le stazioni di Naturno e Laces per il rischio di frane e smottamenti. Diverse squadre di intervento, nei giorni scorsi, sono state all’opera in numerosi punti del tracciato per ...

Maltempo : in Alto Adige danni per 85 - 4 milioni di euro : Incontro tra il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha incontrato il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, durante la riunione della Conferenza delle Regioni: al centro del colloquio i danni provocati nei giorni scorsi dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito molte regioni italiane, tra cui l’Alto Adige. Kompatscher ha consegnato a Costa un primo bilancio dei danni, che ammontano a 85,4 milioni di euro, la ...

Maltempo - branco di lupi in fuga sull’altopiano di Asiago durante la tempesta. Le immagini riprese da un biologo : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal biologo Enrico Ferraro che poi ha pubblicato l’eccezionale filmato sulla sua pagina Facebook. Lo studioso, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza ...

Maltempo - colture affogate dalla piena del Po : “il fiume non era così alto dal 2011” [FOTO] : 1/13 La piena del fiume Po ...