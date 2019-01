Malta autorizza l' attracco della nave Sea Watch con 32 migranti a bordo

Seawatch : Malta autorizza l'approdo : Dopo più di dieci giorni passati a navigare per il Mediterraneo, la nave Sea Watch potrà finalmente sbarcare a Malta . Il Governo de La Valletta ha approvato la richiesta della nave dell'Ong tedesca ...

