Mafia | revocata la confisca dei beni ai cugini del superlatitante Messina Denaro

Mafia - revocata scorta a imprenditore che denunciò estorsori : “Non sono più in pericolo? Bene”. E festeggia fine dei clan : Gli è stata revocata la tutela per “cessato pericolo”. E lui ha deciso di festeggiare: “Non sono più in pericolo e la Mafia è stata sconfitta? Bene. Per festeggiare invito tutti il 27 dicembre alle 18 davanti all’antica focacceria San Francesco a Palermo”. È l’ironica provocazione di Vincenzo Conticello, imprenditore ed ex proprietario della catena di specialità gastronomiche, ormai diffusa in tutta Italia. Alcuni anni ...