L' Ue non rinunci a un ruolo nelle politiche per la salute

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

Mubadala World Tennis Championship – Nadal rinuncia alla finale per il terzo posto : “non posso permettermi di fare passi indietro” : Nadal rinuncia alla fine per il terzo posto del Mubadala World Tennis Championship: le parole del maiorchino in conferenza stampa dopo il ko con Anderson Giornata amara per Rafa Nadal: il Tennista spagnolo ha ceduto al sudafricano Anderson nel torneo di esibizione Mubadala World Tennis Championship in corso ad Abu Dhabi. Il 32enne spagnolo non ha ancora recuperato del tutto la sua forma fisica dopo l’operazione dello scorso novembre ...

Probabili formazioni 17a giornata : Allegri non rinuncia a Ronaldo : Probabili formazioni 17a giornata – Quello che si svolge sabato nell’arco di in un unico giorno, caso più unico che raro nella stagione in corso, sarà il primo dei tre turni che si giocheranno durante le feste di Natale. Gli altri sono previsti per il 26, nel Boxing Day italiano e il 29 a consuntivo […] L'articolo Probabili formazioni 17a giornata: Allegri non rinuncia a Ronaldo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...

Dietro front del M5S sugli F35 : nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...

La virata M5S (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "non possiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

Il papà è sordo ma la figlia non rinuncia a portarlo al concerto : così riesce a trasmettergli l’emozione della musica : Karri Carberry, 19 anni, ha portato il proprio papà Darrin, che è sordo, al concerto dei Three Days Grace a Edmonton, in Canada. La ragazza, quando la band canadese ha iniziato a suonare Just like you, ha cantato la canzone col linguaggio dei segni per coinvolgere il padre. Il batterista, dopo aver visto il video (con più di 14 milioni di visualizzazioni su Facebook) ha scritto a Karri, ringraziandola. E la stessa band lo ha pubblicato su ...

Walter Nudo casto da un anno : "Rinunciare al sesso non è un sacrificio" : Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip non ha rapporti con donne da quando è finita con sua moglie Celine

Walter Nudo : "Elvis e Martin hanno un grande cuore. non è un sacrificio rinunciare al sess0" : Walter Nudo, fresco vincitore della terza edizione del grande Fratello Vip 2018, ha rivelato di essere un padre orgoglioso dei due figli, Elvis e Martin, che, per sostenerlo in finale, hanno lasciato Russia e Germania (dove sono degli affermati ballerini): Jane Alexander mi ha detto: “Ti ho capito quando ho visto i tuoi figli”. Mi ha fatto riflettere perché significava che c’era qualcosa di me che non era uscito. Io amo i miei figli, ma ...

Fico non rinuncia alla politica : 'Tema migranti non tira? Me ne frego dei sondaggi' : Per qualche minuto, una mezz'ora, non di più, Roberto Fico smette i panni istituzionali del presidente della Camera e torna al ruolo politico. 'Se il sondaggio dice che l'accoglienza dei migranti non '...

Roberta Termali - parla l’ex moglie di Walter Zenga : “non lo sento da vent’anni. E per lui rinunciai a Pippo Baudo” : Negli anni Ottanta e Novanta Roberta Termali era una promettente conduttrice oltre che la moglie di Walter Zenga, uno dei calciatori più popolari dell’epoca. Ma le cose non sono andate poi esattamente come sperava e a raccontarlo è stata proprio lei, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. “Sarò sempre grata a Walter per avermi regalato Nicolò e Andrea – ha esordito la Termali a proposito dei due figli –. Ma purtroppo con Walter non ...

Raggi : rinuncia ad Olimpiadi per non aggravare ulteriormente crisi città : Roma – “Noi abbiamo consapevolmente rinunciato alle Olimpiadi e come noi lo hanno fatto tante altre citta’ del mondo perche’ abbiamo ereditato tanti debiti. E questo avrebbe pesato ancora di piu’ sulle nostre casse impedendoci di fare tante altre cose. Noi abbiamo fatto una scelta diversa e abbiamo deciso invece di non fare debiti per un evento che sara’ sí molto grande, ma che non aiuta la citta’ nel ...

Conte a Juncker : deficit al 2 - 04% ma non rinunciamo a niente : Dal 2,4% del rapporto deficit/Pil previsto con la Legge di bilancio nel 2019 'siamo potuti scendere a 2,04% e questo ci consente di condurre questo negoziato con la Commissione che ha giudicato già, ...