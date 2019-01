Lombardia | Piani | al via dal 16 gennaio domande bonus famiglia 2019

liberoquotidiano

: RT @RegLombardia: #LNews-#Bonusfamiglia 2019, assessore @PianiSilvia: da 16 gennaio presentazione domande su piattaforma on-line, disponibi… - Piattaformamil1 : RT @RegLombardia: #LNews-#Bonusfamiglia 2019, assessore @PianiSilvia: da 16 gennaio presentazione domande su piattaforma on-line, disponibi… - R_soj : RT @Lispalombardia: #Bonusfamiglia2019 di @RegLombardia. Dalle ore 10 del 16 gennaio è possibile presentare le domande sulla nuova piattafo… - fraferri75 : RT @Lispalombardia: #Bonusfamiglia2019 di @RegLombardia. Dalle ore 10 del 16 gennaio è possibile presentare le domande sulla nuova piattafo… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Milano, 2 gen. (AdnKronos) - A partire dal prossimo 16, i genitori con i requisiti previsti potranno presentare domanda per ottenere il '', che mette a disposizione un contributo di 1.500 euro per le famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità, in cui la donna si t