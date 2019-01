Lo ius soli dell’arte - il politicamente corretto e i paradossi del sovranismo artistico : Gli zoroastriani di Zanzibar non si sogneranno mai di chiedere la devoluzione della statua di Freddie Mercury che sta sul lungolago di Montreux, anche se per lo ius soli l’artista di Bohemian Rhapsody era cosa loro. E George Clooney non girerà un sequel di Monuments Men in chiave trumpiana, combatte

Dove ci si fa “giustizia” da soli : In America Latina – la regione più violenta del mondo – c'è sempre meno fiducia nella polizia e nella giustizia, e ogni giorno avvengono pestaggi e linciaggi truculenti

Giuseppe Conte - la 'corsa solitaria' del premier. Retroscena : il grande timore di Matteo Salvini : 'Non voglio che il mio nome venga associato a una procedura d'infrazione contro l'Italia'. Queste parole di Giuseppe Conte risuonano come campanelli d'allarme nella Lega . Le 'virate' del premier su ...

Mussolini : non bastava Repubblica chiusa - ora anche Spagna e Barberini : Roma – “In attesa della tombolata di Natale, la Raggi sembrerebbe aver riesumato l’antico gioco del filetto. Dopo la chiusura della fermata della metropolitana di Repubblica, avvenuta il 23 ottobre scorso, infatti, da ieri sono off-limits anche quelle di Spagna e Barberini: un tris perfetto”. “E con un risultato triplo: il centro storico tagliato fuori dal circuito della metropolitana, una figura barbina con i tanti ...

Chiuso l’allevamento di visoni a Fossoli - esultano gli animalisti : “Ora basta con le pellicce” : L'allevamento di visoni di Fossoli di Carpi ha Chiuso i battenti dopo oltre 60 anni di attività a causa della crisi economica. esultano gli ambientalisti, che già nel 2015 avevano denunciato come solo qui venissero abbattuti oltre quattromila esemplari l'anno e che ora chiedono l'intervento del Parlamento italiano: "La campagna non si ferma fino a quando il divieto non sarà legge".Continua a leggere

Attentato Strasburgo – Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante : “hanno chiuso tutto - anche le tende e ho capito subito…” : Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante vicino alla sparatoria di Strasburgo: il racconto dell’europarlamentare “Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell’Attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa succede là fuori“. Lo afferma Alessandra Mussolini raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos a Strasburgo. ...

Max Giusti in Va tutto bene serata di gag e solidarietà : Sabato, presso l'Auditorium Parco della Musica, il conduttore e comico Max Giusti sosterrà Dianova con 'Va tutto bene', uno show in cui restituisce al suo pubblico uno spaccato dell'Italia di oggi, ...

Nanni Moretti a Che tempo che fa : “ius soli errore vergognoso del Pd. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti” : Nanni Moretti, ospite ieri sera a Che tempo che fa su Rai 1, alla domanda di Fabio Fazio a chi farebbe oggi la sua storica battuta “di’ qualcosa di sinistra” ha risposto: “Il Pd ha fatto un errore vergognoso: non dare la cittadinanza ai bambini nati in Italia, il cosiddetto ius soli. Mi incazzo perché sono uno dei pochi elettori rimasti”. Video Rai L'articolo Nanni Moretti a Che tempo che fa: “Ius soli errore vergognoso del Pd. ...

Nanni Moretti da Fazio : "ius soli errore vergognoso del Pd - sono elettore fedele e per questo mi incazzo" : "E' stato molto brutto negli anni scorsi vedere il Partito democratico non fare quella battaglia giusta di civiltà, quella battaglia umana per la riforma di cittadinanza, il cosiddetto Ius soli per dare la cittadinanza a bambini nati in Italia oppure che hanno fatto 5 anni di studi. sono bambini, ragazzi italiani che parlano italiano, ma non solo, parlano anche i nostri dialetti. Ecco tu in questo modo non gli dai un'identità. ...

Italiani come noi - tagliare le pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...