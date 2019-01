Liverpool | si tratta con New Balance | obiettivo 75 milioni

ilnapolista

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) La guerra degli sponsor tecnici Pochi giorni fa la Juventus ha siglato un accordo record da 51di euro con Adidas. Giusto per chiarire le reali distanze con i top club, il nuovo anno si è aperto con la notizia di una possibiletiva tra Newper il contratto di fornitura tecnica dei Reds. I media di Oltremanica ipotizzano che il rinnovo della partnership potrebbe portare il club inglese a guadagnare 75di sterline l’anno. L’attuale accordo scade nel 2020, e prevede un compenso di 45per la società di Anfield. L’sarebbe quello di aumentare i ricavi di circa 30di euro.Secondo il Daily Mail, ilstarebbe valutando di accettare l’offerta di New. L’azienda americana non ha l’accordo di fornitura tecnica di altri top club (Athletic Bilbao e Porto non sono certo ...