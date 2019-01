Liverpool | Klopp show a Capodanno | il ballo in discoteca diventa virale

Klopp senza freni : balli scatenati per l’allenatore del Liverpool nella notte di San Silvestro [VIDEO] : Klopp scatenato nella notte di San Silvestro: i balli dell’allenatore del Liverpool per dire addio al 2018 Anche gli allenatori sanno divertirsi: solitamente coloro che guidano le squadre di calcio più importanti del mondo del pallone, vivono di critiche e polemiche, sempre pronti a dimostrare ciò di cui sono capaci, concentrati al 100% sul loro lavoro, ma meritano anche loro di godersi qualche momento di divertimento, lontano dai ...

Insigne-Liverpool - De Laurentiis è impassibile : Klopp disposto a tutto : INSIGNE LIVERPOOL – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Insigne-Liverpool, De Laurentiis è impassibile: Klopp disposto ...

Liverpool - Klopp : 'La Juventus è la favorita per la vittoria della Champions League' : Con Jurgen Klopp, il Liverpool sembra aver finalmente trovato gli equilibri necessari per poter arrivare fino in fondo in Premier League. I Reds domani affronteranno l'Arsenal e alla vigilia di una ...

Liverpool - Klopp su Salah : 'Dopo l'infortunio con Ramos a inizio stagione aveva ancora problemi alla spalla' : Dal quella finale sono passati sei mesi, eppure dello scontro Ramos-Salah se ne continua a parlare ancora oggi. Momo nel Liverpool nel frattempo è sempre più sorprendente, dopo una stagione da urlo ...

Liverpool - la tabella di Klopp : 'Per la Premier servono 105 punti' : 'Per vincere il campionato serviranno 105 punti'. È la previsione del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp sulla corsa al titolo in Premier League coi 'reds' che grazie alla vittoria di ieri 2-0 contro ...

Premier League - Wolverhampton-Liverpool 0-2 : Natale in testa per Klopp : Sarà senz'altro un sereno Natale quello dei tifosi del Liverpool, che guarderanno tutte le altre squadre di Premier dall'alto verso il basso, come il puntale in cima all'abete guarda le altre ...

Liverpool - Klopp spaventato dalla Juventus : “è una delle due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions” : Commentando l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Liverpool ha incensato la Juventus “Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions: il Borussia Dortmund, per quello che mi lega alla società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria finale“. Lo ha riferito l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, commentando i ...

Klopp batte Mourinho - Liverpool torna 1/o : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Il posticipo della 17ma giornata di Premier vale di nuovo il primato per il Liverpool di Jurgen Klopp che ad Anfield batte 3-1 il Manchester United e si riprende la testa della ...

Liverpool-Manchester United - frecciatina di Mourinho a Klopp : 'I trofei contano' : La classifica può dire quello che vuole: Liverpool-Manchester United di domenica sera resta il big-match di giornata in Premier, nonostante l'abisso che separa le due squadre , 16 punti dopo 16 ...

Liverpool - Klopp esalta i suoi gioielli : "Salah incredibile e che parata di Alisson" : "Sono pieno di adrenalina, è stata una partita incredibile. Abbiamo giocato col cuore e i ragazzi hanno dato davvero tutto, non ho mai visto un pressing come quello di questa sera e loro hanno ...

Liverpool - Klopp : 'Sono eccitato : così proveremo a sorprendere il Napoli' : Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: 'Sto bene, sono eccitato. Non vedo l'ora di iniziare la partita. E' una grande opportunità: non abbiamo giocato un grande girone e possiamo riscattarci. La ...