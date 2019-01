Lisippo | da Getty leggerezza inspiegabile

Lisippo - no Cassazione a ricorso Getty : ANSA, - ANCONA, 4 DIC - La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso presentato dai legali del museo Getty contro la decisione del gip di Pesaro di confiscare il bronzo risalente al IV sec. a.C, ...

"Il Lisippo deve tornare in Italia". La Cassazione respinge il ricorso di Getty : La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso presentato dai legali del museo Getty per la restituzione della statua dell'Atleta vittorioso attribuita a Lisippo, contesa da anni tra l'Italia e il museo statunitense, contro la decisione del gip di Pesaro di confiscare il bronzo risalente al IV sec. a.C. "Il Lisippo deve ritornare in Italia, è l'ultima parola della giustizia italiana" dice all'ANSA il pm di Pesaro Silvia Cecchi che ha ...