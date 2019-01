L’inarrestabile Gianna Nannini protagonista di Unici il 2 gennaio | con Scamarcio e

optimaitalia

: #Unici “L’inarrestabile Gianna” 2 gennaio rai due in seconda serata @RaiDue - GiannaNannini : #Unici “L’inarrestabile Gianna” 2 gennaio rai due in seconda serata @RaiDue - OptiMagazine : L'inarrestabile @GiannaNannini protagonista di @unicirai2 il 2 gennaio, con Scamarcio e Sangiorgi (anticipazioni)… - avventuriera68 : Rai2, l’inarrestabile Gianna Nannini è la protagonista di ‘Unici’ -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Si intitola L'inarrestabilela puntata condi, nuovo appuntamento del ciclo di speciali dedicati ai grandi nomi della musica italiana, in onda il 2, alle 22.55, su Rai2.A raccontare la sua storia è come sempre Giorgio Verdelli, critico musicale autore e regista del programma, che ha realizzato con launa lunga intervista per ripercorrere la peculiare carriera di questa vulcanica ragazza senese figlia di pasticcieri che ha inseguito sin dall'adolescena, anche contro il volere della sua famiglia, la sua vocazione per la musica.La star del rock italiano, curiosa sperimentatrice e grande trasformista, capace di passare dal punk alla melodia più tradizionale, ripercorre con l'autore i momenti salienti della sua carriera attraverso i filmati delle Teche Rai e materiali tratti dal suo personale archivio:traccia così un ...