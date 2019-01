L’ex presidente della Ferrari Montezemolo “Spero accada qualcosa”

Giorgio Napolitano - l’anno del disastro : così L’ex presidente ha rovinato l’Italia : Giorgio Napolitano, l’anno del disastro: così l’ex presidente ha rovinato l’Italia Il 2018, l’anno del crollo di Giorgio Napolitano. Politicamente, sottolinea Antonio Napoli su Italia Oggi, il ritorno al proporzionale e il ruolo finalmente di arbitro imparziale del Quirinale, con Sergio Mattarella, rappresentano la nemesi di Re Giorgio, che per quasi 10 anni ha interpretato il ruolo in modo debordante. Dal 2011, “il ...

«Santa Obama» - L’ex presidente diventa Babbo Natale per un giorno : Barack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleBarack Obama Babbo NataleMichelle sarà anche regina fashion con gli stivali glitterati, ma quello davvero vestito a tono per la stagione è Barack Obama. l’ex presidente con tanto di cappello rosso di Babbo Natale si è presentato come novello Santa Claus, ovvero Santa Obama, in un ospedale pediatrico di Washington, il Children’s National Health ...

Stadio Roma - giudizio immediato per L’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...

Barcellona a lutto : è morto L’ex presidente José Luis Núñez : Barcellona, l’ex presidente del club blaugrana José Luis Núñez è morto oggi all’età di 87 anni L’ex presidente del Barcellona José Luis Núñez, è morto oggi all’età di 87 anni. Il Barcellona non ha fornito dettagli sulla morte di Núñez ma secondo i media spagnoli l’uomo d’affari soffriva di cancro. Núñez è stato presidente del Barcellona tra il 1978 ed il 2000 ed è quello che ha vinto più titoli, con 140 ...

Usa - è morto L’ex presidente Bush. Obama : «Perso un umile servitore» | : Addio al 41esimo presidente degli Usa: se n’è andato 7 mesi dopo la moglie Barbara. Era stato anche ambasciatore in Cina e capo della Cia

George Bush - morto L’ex presidente Usa : aveva 94 anni : È morto a 94 anni l’ex presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush. Da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle. Lo scorso novembre era diventato il presidente americano più longevo della storia americana. Il portavoce della famiglia Bush, Jim McGrath, ha spiegato che l’ex presidente è deceduto poco dopo le 22 di venerdì. Lo scorso aprile, all’età di 92 anni, era scomparsa la moglie, ...

Stati Uniti - è morto L’ex presidente Bush : Addio al 41esimo presidente degli Usa: se n’è andato 7 mesi dopo la moglie Barbara. Era stato anche ambasciatore in Cina e capo della Cia

Addio alL’ex presidente americano George H.W. Bush : George H. W. Bush, il 41esimo presidente americano, se n’è andato sette mesi dopo l’inseparabile moglie Barbara e due anni dopo l’ultima delusione: avere visto il figlio Jeb umiliato dal rivale Donald Trump in una corsa alla Casa Bianca che ha radicalmente cambiato il modo di essere repubblicani incarnato dalla sua famiglia. Bush, presidente di un ...

Caos Palermo - sospesi un giudice e L’ex presidente : “sentenza sul fallimento pilotata” : Il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo Giuseppe Sidoti, sospeso dalle sue funzioni per un anno nell’ambito dell’indagine della Procura di Caltanissetta, pur essendo legato da un rapporto di “conoscenza e di estrema confidenza” con Giovanni Giammarva, ex presidente del Palermo Calcio, non si astenne dall’incarico di relatore nell’ambito della procedura pre fallimentare della ...

Rigopiano - chiusa l’inchiesta : 25 indagati. Anche L’ex prefetto - il presidente della Provincia e diversi dirigenti regionali : La procura di Pescara ha chiuso il primo filone d’inchiesta sulla valanga che travolse l’hotel Rigopiano provocando 29 morti. Sono 25 gli indagati – 24 persone e una società – per l’incidente avvenuto nel gennaio 2017 nei giorni dell’emergenza neve e terremoto in Abruzzo. Tra loro Anche l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, il presidente della Provincia Antonio Di Marco e il sindaco di Farindola, ...

Palermo calcio - “il no al fallimento è stato pilotato”. Sospesi il giudice Sidoti e L’ex presidente Giammarva : "Corruzione, rivelazione e abuso", interdizione per un anno. I pm nisseni e la Finanza indagano su uno scambio di favori. Perquisizioni in corso

Fuga di notizie sul fallimento del Palermo - indagato un giudice e L’ex presidente : La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione che vede coinvolto anche l'ex presidente rosanero Giammarva. L'articolo Fuga di notizie sul fallimento del Palermo, indagato un giudice e l’ex presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta all’Inter – Le parole delL’ex presidente Moratti : “utile alla società - Zhang mi aveva già chiesto un parere” : Moratti e l’arrivo di Marotta all’Inter: le parole dell’ex presidente del club nerazzurro “L’arrivo di Marotta è molto utile alla società, è una persona esperta di calcio e di tutto quello che gira intorno al calcio. Me ne aveva parlato Steven Zhang, chiedendomi un parere, ma aveva già in mente di prenderlo“. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, commenta così l’arrivo nel club ...

Napoli - dall’allora magistrato Raffaele Cantone alL’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale. Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...