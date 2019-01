Lettera di 130 scienziati sulle ultime fake news | e analisi | contro i vaccini

Bookcity Milano : libri ovunque con 1300 eventi Letterari in tutta la città : Alla sua settima edizione, il Bookcity Milano dal 15 al 18 novembre torna a coinvolgere gli editori italiani e i lettori in una manifestazione dedicata al libro come motore dell'identità culturale della metropoli. 1300 eventi in tutta la città che coinvolgono oltre che grandi autori, anche i cittadini.Continua a leggere