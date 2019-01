wired

: Le 10 nuove serie tv più attese del 2019 #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Le 10 nuove serie tv più attese del 2019 #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Le 10 nuove serie tv più attese del 2019 - thomaspiper1222 : RT @ValentinaInLA: Mentre continua lo shutdown federale negli US sono entrate in vigore una serie di nuove leggi. Dall’aumento del salario… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) The ActCatch-22DiavoliDoom PatrolGood OmensIl nome della rosaThe Umbrella AcademyUntitled Morning ShowWatchmenWhat We Do In the ShadowsInutile nasconderlo: a livello seriale ilsarà soprattutto l’anno dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Torneranno però tanti titoli molto attesi, come la terza stagione di True Detective, le seconde di Big Little Lies e American Gods, ma anche l’ultima di Veep e i nuovi episodi dell’italiana Gomorra. Ma nei prossimi dodici mesi faranno il loro debutto ancheinteressanti produzioni da tenere particolarmente d’occhio: eccone alcune.1. The ActSulla piattaforma americana Hulu arriva in primavera The Act, una minicon Patricia Arquette e Joey King che racconta un’assurda e drammatica storia vera. La trama si basa infatti sulle vicende di Dee Dee Blanchard, una donna che truffò tutti ...