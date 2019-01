L' augurio del sindaco Marello ad Alba | Pace nelle famiglie e un lavoro a chi non ce

cuneocronaca

: Come sarà l'anno che verrà? Ancora poche ore e saluteremo il 2018 Pieni di fiducia, con il nostro sguardo che punt… - poliziadistato : Come sarà l'anno che verrà? Ancora poche ore e saluteremo il 2018 Pieni di fiducia, con il nostro sguardo che punt… - JerryCala : Buon Anno a tutti e un augurio speciale alle famiglie che proprio in questi giorni sono in difficoltà a causa del t… - matteorenzi : È la sera giusta per entrare nella Cattedrale dedicata a Santa Maria del Fiore. Da questo luogo simbolo della crist… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) In tantissimi hanno partecipato al Capodanno in piazza Risorgimento ad, in provincia di Cuneo. Una festa in musica iniziata con il concerto live del Duo Alex-Silver insieme al Nutella Party ...