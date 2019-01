Lascia M5S e fonda i ' gilet gialli' italiani registrato il marchio dei ribelli

Lascia M5S e fonda 'Gilet gialli' : ... ha deciso di Lasciare un movimento in cui non si riconosce più e di fondarne uno nuovo, ispirato a quello nato in Francia per contrastare le scelte di politica economica del presidente Emmanuel ...

M5s - fuga da Luigi Di Maio al Senato : Lasciano Gregorio De Falco e Paola Nugnes : I ribelli grillini al Senato tornano a minacciare una loro fuga dal Movimento. Il comandante Gregorio De Falco e gli altri dissidentì M5S che a suo tempo non hanno votato il dl sicurezza ammettono di ...

M5S - i ribelli pronti a Lasciare : "Siamo più del 50% del gruppo" : Sono in arrivo nuove fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle . I senatori dissidenti che non votarono il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini , ora, potrebbero lasciare il gruppo dei ...

Lascia l’incarico il Capo gabinetto del Mef Garofoli : non piaceva al M5S : Il Capo di gabinetto del Ministero dell'Economia Roberto Garofoli Lascia l'incarico. La notizia era già nell'aria da giorni, lo aveva anticipato anche il presidente del Consiglio Conte. Garofoli però ha subito precisato di non aver rassegnato formalmente le dimissioni: "Non mi sono dimesso", ha detto.Continua a leggere

Il deputato Dell’Osso Lascia M5S - Grillo ironizza : “Pago più di Berlusconi - pago cash” : "Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire #Berlusconi (The Muppet) per l'acquisto di parlamentari in saldo! pago cash!", ha ironizzato il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook commentando l'addio del deputato M5S Matteo Dell'Osso. "Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere. Ma Beppe sappia che il presidente Berlusconi non mi ha dato nulla, solo rispetto e ...

Caro Matteo Dall’Osso - ti hanno Lasciato solo. Anche il M5s si è dimenticato dei disabili : “Non lasciatemi solo” hai ripetuto più volte commosso tuoi colleghi. Non lasciatemi solo, in fondo si trattava di dare un piccolissimo segnale di buona volontà. Come definire altrimenti uno stanziamento di 10 milioni per anno a un fondo per i disabili. Poco più di una mancia, troppo poco per restituire dignità ai disabili. Persino per un governo autoproclamatosi del cambiamento. Carissimo Matteo,ci conosciamo praticamente dall’indomani della tua ...

Dall’Osso - malato di Sla - Lascia il M5S e arrivano gli insulti dei Grillini : “la disabilità ce l’hai nel cervello” : Erano passate poche ore da quando il deputato del Movimento 5 Stelle, Matteo Dall’Osso, aveva dato notizia della sua decisione di abbandonare il partito fondato da Beppe Grillo, che gli insulti da parte dei Grillini non hanno tardato ad arrivare. Militanti e affiliati al Movimento si sono scatenati sui social insultando e offendendo il deputato che ha deciso di passare a Forza Italia. Tra i tanti commenti, alcuni improponibili e di una ...

Matteo Salvini - il retroscena : trenta parlamentari pronti a Lasciare il M5s per la Lega : Matteo Salvini non può dirlo ma è preoccupato per la tenuta di Luigi Di Maio e dei gruppi del Movimento 5 stelle. Con il vicepremier grillino il leader della Lega sta portando avanti la linea dura ...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso Lascia M5S e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

M5s - la denuncia commossa di Dall’Osso al governo : “Non Lasciatemi solo - faccio appello alla vostra coscienza” : È il 3 dicembre. In Commissione Bilancio il deputato del M5s, Matteo Dall’Osso, presenta una serie di emendamenti a favore dei disabili. La maggioranza, che ha dato parere contrario, gli chiede di ritirarli, ma Dall’Osso va avanti con la firma dei gruppi di opposizione. Nel video, l’appello dell’ex esponente grillino, passato ufficialmente a Forza Italia, che chiede ai colleghi di appoggiare le sue modifiche. La ...

Dall'Osso Lascia il M5S e passa a Forza Italia. Ora rischia la penale da 100 mila euro : Il testo prevede infatti che 'in considerazione del fatto che gli oneri per l'attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del Movimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in ...

M5s : Dall'Osso Lascia per F.I : Il parlamentare, malato di Sla, se ne va dal movimento perché il Governo gli ha bocciato un emendamento che potenziava il fondo disabili - Cambio di casacca stamani fra le fila dei partiti, un cambio ...