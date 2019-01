Lamborghini Urus sa mettere paura alla faglia di S Andrea

Com’è guidare Lamborghini Urus - il super Suv che va ai 300 all’ora : Lamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveLamborghini Urus Test DriveSi vocifera che i puristi dei bolidi di Sant’Agata Bolognese storcano il naso al pensiero della Lamborghini Urus. Il timore è che non rispetti il dna ...

Il 2018 per Lamborghini è stato un anno importante, ricco di successi e segnato dall'introduzione del suo terzo modello, il Super SUV URUS, che ha aperto a una nuova era e che è diventata fin da subito oggetto del desiderio, con ordini che hanno superato le più rosee aspettative. Per chiudere in modo consono un'annata […]

Lamborghini Urus by Vorsteiner : il super-SUV diventa ancora più cattivo e vistoso [FOTO] : Il tuner Vorsteiner ha deciso di rendere la Urus ancora più cattiva sviluppando un kit estetico-aerodinamico decisamente vistoso Grazie alla forza dei suoi 650 CV, alla trazione integrale intelligente e a un assetto particolarmente sofisticato, la Lamborghini Urus è probabilmente il SUV più prestazionale presente sul mercato. Nonostante le sue doti sportive siano già particolarmente accentuate, il tuner Vorsteiner ha deciso di rendere la ...

Lamborghini : Urus sbarca in America con un test mozzafiato in California : Per la Casa del Toro negli Usa il 2018 è previsto un altro anno record, dopo il 2017 chiuso con 1.100 auto vendute , in tutto il mondo sono state invece 3.815, rispetto alle 1.302 del 2010, . E gli ...

Lamborghini : nel 2019 raddoppierà le vendite in Usa grazie al super Suv Urus : E la domanda è "forte", come del resto in tutto il mondo. Basti pensare che la lista di attesa è di un anno. Il successo fino ad ora riscontrato da Urus, secondo Farmeschi, "porta più visibilità al ...

Lamborghini Urus : la SUV più estrema del mondo : estrema. Una parola che potrebbe essere stata comodamente inventata nella fabbrica Lamborghini . Le Lambo sono auto notoriamente scomode, rumorose, alte mezzo metro e dalle forme aliene. Estreme nel ...

La campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi al volante della potentissima Lamborghini Urus [VIDEO] : La stella del motocross Kiara Fontanesi parla della sua esperienza alla guida della potentissima Urus da 650 CV In occasione del weekend dedicato alla World Final, la stella del motocross Kiara Fontanesi – vincitrice per ben sei volte del titolo mondiale – ha deciso di rimpiazzare per una volta la sua due ruote con una Urus Lamborghini. Accanto al circuito su cui, in un esaltante susseguirsi di sprint, i piloti si sono sfidati per ...

Un noleggio da Capitano : Totti sceglie una Lamborghini Urus da ALD : Campione del mondo nel 2006, Totti è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano e ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato Capitano dal 1998 al 2017 per ...

Lamborghini Urus ST-X Concept e SC18 Alston - la nuova frontiera delle prestazioni – FOTO : Probabilmente, il compromesso ideato da Lamborghini per abbattere le emissioni inquinanti convincerebbe anche la buon’anima del fondatore, Ferruccio: in un’intervista rilasciata al sito specializzato Autonews, infatti, Stefano Domenicali ha confermato che i motori V10 e V12 di alta cubatura continueranno a esistere e saranno abbinati alla tecnologia ibrida. Sarà proprio l’erede della Aventador, la sportiva più esclusiva della marca, a ...

La Lamborghini Urus ST-X Concept è la dimostrazione che Lamborghini continua a mettersi alla prova: "Since We Made It Possible" si eleva a un livello superiore con Urus ST-X, il primo Super SUV da corsa presentato da Lamborghini Squadra Corse in occasione della Super Trofeo World Final 2018. La vettura debutterà nel 2020 in Europa e Middle East in un campionato monomarca senza precedenti che combinerà pista e sterrato

Lamborghini Urus ST-X Concept - La versione da corsa della Suv di Sant'Agata : Il fatto di essere la sport utility più performante del pianeta, evidentemente non era abbastanza. Ecco quindi che la Lamborghini Urus diventa ST-X Concept , presentandosi in un'inedita veste da competizione che anticipa ...