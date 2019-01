Laccio del cane al collo e percosse perché vuole lasciarlo | bloccato dalla polizia locale

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ha usato il guinzaglio delcome arma di offesa. L'ha stretto aldi una donna 'colpevole' di non voler più subire offese e violenze e di voler fare le sue scelte in piena libertà. L'avrebbe potuta anche uccidere. Il gravissimo episodio è accaduto a Napoli.L'aggressore non tollerava l'idea che la compagna lo volesse lasciare, e ha agito così pubblicamente, in strada, in pieno centro, ai Gradoni a Chiaia. Ciò ha permesso di dare l'allarme e far intervenire una pattuglia dellache lo ha arrestato. Il fatto è accaduto sabato scorso verso le sei del pomeriggio, ma è stato reso noto solo ora....