huffingtonpost

: La storia di Jeanne Calment, la donna più longeva del mondo, è un imbroglio. Ecco come ha ingannato tutti - HuffPostItalia : La storia di Jeanne Calment, la donna più longeva del mondo, è un imbroglio. Ecco come ha ingannato tutti - mottolese : Storia meravigliosa... Jeanne Calment non è stata la donna più longeva del mondo? - madrixlou : RT @LetteraDonna: Se le donne, oggi, posso esercitare la professione, sicuramente è merito suo. Questa è la storia di Jeanne Chauvin ?? http… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)-Louise, lafrancese finora universalmente accettatala piùal, non sarebbe affatto vissuta 122 anni e 164 giornitutti pensano: secondo due scienziati russi, in realtà sarebbe morta quando non aveva neanche 60 anni e la sua identità sarebbe stata 'rubata' da sua figlia.È la teoria, riportano i media internazionali, del matematico russo Nikolay Zak appoggiata dal gerontologo Valery Novoselov, secondo i quali la vera-Louiseè morta nel 1934 all'età di 59 anni e lache ha ricevuto la palma d'oro per la maggiore longevità di sempre era sua figlia Yvonne - morta a 99 anni - che avrebbe assunto l'identità della madre scomparsa per non pagare le onerose tasse di successione francesi.Nikolay Zak è stato accusato da alcuni di basarsi solo su prove circostanziali, ...