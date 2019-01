Milano - cercare casa se sei straniero : il test con un ragazzo del Togo e la controprova del nostro cronista : “Solo italiani referenziati“, “si affitta a italiani”, “no stranieri”. Parma, Roma, Cesena, Pisa. Nell’ultimo anno sono stati diversi i casi denunciati, in Italia, di proprietari di casa che hanno messo nero su bianco il proprio rifiuto di accettare inquilini stranieri. In un rapido giro sul web, abbiamo trovato questi due, nella Capitale (di nuovo) e a Paderno (Udine). Per la verifica abbiamo ...

Roma - Pastore resta e prova a rialzarsi. Il 2019 sarà l'anno del riscatto? : Roma - Diversi per età, ruolo, storie e provenienza, ma uniti alla voce 'talento inespresso': Pastore e Schick continuano a rappresentare le due incognite di una equazione che la Roma non riesce ...

Sony XF90 - qualità d’immagine al top per la smartTV4k HDR del produttore giapponese – la nostra prova : Il Sony XF90, che abbiamo avuto modo di provare nella versione da 55″, è uno dei modelli di punta della gamma 2018 di TV LED del produttore giapponese che porta anche nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000€ le tecnologie utilizzate solitamente nei prodotti di fascia “enthusiast”. Il design della TV di Sony è molto pulito presentandosi con cornici ridotte al minimo e due piedi di sostegno indipendenti posizionati con un ...

Dieci deputati M5S assenti all’approvazione della manovra - i vertici : “Si giustifichino” : Con una nota, infatti, il direttivo di M5S Camera ha sottolineato che "la legge di Bilancio è un provvedimento cruciale e di fondamentale importanza" e che "lo statuto del nostro gruppo prevede che ciascun componente è tenuto a partecipare alle attività del gruppo e ai lavori della Camera, sia in assemblea sia in commissione"chiedendo ai 10 deputati di motivare l'assenza.Continua a leggere

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 – Ricette e rubriche. : Diciassettesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 31 ...

Michele Sodano interviene sull'approvazione della legge di Bilancio. VIDEO : ... comincia finalmente a realizzare i punti fondamentali del proprio programma e cambia la direzione politica del paese: dalla protezione degli interessi dei pochi alla protezione del popolo. Questa ...

La prova del Cuoco - Claudio Lippi dice la sua sulla battuta a Elisa Isoardi a proposito “dell’alito cattivo” : La sua battuta sull’alito di Elisa Isoardi aveva fatto il giro della rete: Claudio Lippi, ospite della Prova del Cuoco il giorno 27 dicembre, si era avvicinato alla conduttrice per abbracciarla e sentendo un forte odore di cipolla, da lei usata poco prima, aveva esclamato: “Ecco perché te li sei giocati tutti!“. Ora è lo stesso Lippi che al Giornale.it racconta di essere stato in qualche modo frainteso: “Sono fermamente convinto che ...

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il bilancio dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...

Usa - Trump alla prova dello shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...

Claudio Lippi ha spiegato le battute pronunciate il 27 dicembre scorso a La Prova del cuoco, dove era ospite: "Sono fermamente convinto che

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : oggi l'approvazione della Manovra - 30 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua l'esame della manovra alla camera; Una quarantina di terroristi uccisi in Egitto , 30 dicembre 2018, .

Manovra - la Camera ha approvato la fiducia tra le proteste delle opposizioni : Le accuse a Roberto Fico e la replica - Ci sono quasi tutti, ad assistere, a partire dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presente Luigi Di Maio, assente , ma è ...