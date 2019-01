La Marini confessa l’amore per Jovanotti | “Bacia benissimo”

dilei

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Che Valeriasia avvezza a creare scoop e far parlare di sé, non è una novità e anche questa volta è riuscita nell’intento.Dopo il grande amore con Vittorio Cecchi Gori, che l’ha vista compagna del produttore cinematografico per sei anni, Valeriaha avuto diverse storie, si è sposata e si è separata un anno dopo. Ultimo in linea cronologica il flirt con l’imprenditore e procuratore sportivo Patrick Baldassari, che già aveva fatto coppia nel 2016 con la showgirl: i due hanno trascorso insieme l’estate 2018, per poi lasciarsi, stando ad alcune voci, poco prima della partecipazione al programma Temptation Island Vip.Non tutti sanno però che laavrebbe avuto anche un breve flirt con un giovanissimo Lorenzo Cherubini, ora meglio conosciuto come, prima che entrambi diventassero famosi. Ospite di Caterina Balivo nel suo programma ...