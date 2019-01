La manovra poco verde del Governo giallo-verde

manovra. Il grillino De Falco : “Mi sembrava poco serio votare” : Dissidenti grillini all’attacco. “Come faccio a votare a ragione veduta un testo di cui conosco poco? Mi sembrava poco serio

manovra - De Falco : era"poco serio votare" : 8.10 "Come faccio a votare a ragione veduta un testo di cui conosco poco? Mi sembrava poco serio votare".Così il ribelle del M5S spiega al Corriere della Sera le ragioni della sua astensione al voto sulla Manovra. "Il Movimento ha sempre sostenuto con grande determinazione la centralità del Parlamento. E invece il Parlamento è stato scavalcato", dice De Falco,secondo cui "Non servono tifosi ma voci critiche. Non possiamo rinunciare ai nostri ...

manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Italiani filo-Ue e poco fiduciosi su manovra. Teodori : 'Lega mangerà M5S' : Due Italiani su tre , il 64 per cento , secondo un sondaggio flash di Eurobarometro, pensano che appartenere all' Unione europea sia un fatto positivo per l'Italia. Una percentuale in aumento rispetto ...

manovra - rapporto del Tesoro sul debito : “Calcoli Ue poco realistici”. Mercoledì primo passo della procedura di infrazione : “I rischi per le finanze pubbliche sono limitati e la posizione finanziaria dell’Italia è forte”. E lo dimostrano i calcoli “più realistici” sul disavanzo strutturale fatti dai tecnici del ministero dell’Economia. Parola di via XX Settembre, che venerdì ha inviato alla Commissione Europea il proprio “rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito“. Una mossa obbligata dopo che, ...

Poco spazio per la cultura nella manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio culturale? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli, molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...