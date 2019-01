La Liga torna in campo | Villareal-Real Madrid in diretta su DAZN

BundesLiga : il Dortmund torna a correre LIVE : Il quadro della 17/ma giornata, Risultati e classifica, Borussia Dortmund-Mönchengladbach 2-1 Bayer Leverkusen-Hertha Berlino ore 15.30 Stoccarda-Schalke Hannover-Fortuna Norimberga-Friburgo Lipsia-...

Liga - l'Atletico Madrid torna a vincere : in gol anche Kalinic : Dopo due pareggi, l' Atletico Madrid torna a vincere e lo fa travolgendo 3-0 l' Alaves al Wanda Metropolitano. Senza Diego Costa , che ne avra' per un paio di mesi, tocca all'ex milanista Kalinic ...

Scuola - a Trieste si torna all'antico ObbLigatori crocefisso e grembiuli : Ritorno all'antico nelle scuole di Trieste. D'ora in poi il crocefisso sarà esposto in tutti gli spazi didattici e gli alunni dovranno indossare i grembiulini. Tetto del 30% alle iscrizioni dei bambini stranieri Segui su affaritaliani.it

Spalletti cerca un punto : "ObbLigatorio tornare con la qualificazione" : Un punto. Tanto basta per coronare un percorso iniziato nella scorsa stagione. Un punto per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, dopo averla conquistata con le unghie e con i denti soltanto nel rush finale. Meglio delle previsioni, al di sopra delle aspettative, specie considerando le insidie, non poche, del girone capitato in sorte ai nerazzurri. Una sconfitta, alquanto preventivabile, con il Barcellona, il pari al ritorno ...

Fifa 19 : ritorna la Virtual LaLiga eSports Santander : Dopo il grande successo riscontrato nella passata edizione la Virtual LaLiga eSports Santander, il torneo Virtuale ufficiale del campionato spagnolo, prodotto in collaborazione con LVP (Professional Videogames League), ritorna ancora più grande ed ancora migliore questa stagione, a partire dal 3 dicembre! Oltre due milioni gli spettatori che hanno seguito la manifestazione lo scorso anno […] L'articolo Fifa 19: ritorna la Virtual LaLiga ...

BundesLiga - decima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Liga - il Real Madrid con Solari torna a vincere : sconfitto il Valladolid di Ronaldo : Real Madrid, la prima in campionato di Solari è andata bene, 2-0 la vittoria dei blancos contro la squadra di Ronaldo, il Valladolid Il Real Madrid batte il Valladolid del patron Ronaldo e ritrova il successo in Liga dopo oltre un mese. I ‘blancos’ soffrono ma nel finale trovano un prezioso 2-0 grazie all’autogol di Olivas (83′) e al rigore trasformato da Sergio Ramos (88′). La seconda vittoria sotto la ...

Real Madrid-Valladolid 2-0 : cucchiaio Ramos - i Blancos tornano a vincere in Liga con Solari : Ronaldo "il fenomeno" torna al Bernabeu da avversario, il Real Madrid torna a conquistare i tre punti dopo cinque partite senza vittoria. Buono l'esordio in campionato sulla panchina dei Blancos per ...

