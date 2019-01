La leggenda di un amore – Cinderella | trama | cast e curiosità del film con Drew Barrymore

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Mercoledì 2 gennaio va in onda su Rai3, in prima serata, la commedia romantica basata sulla fiaba di Cenerentola intitolata Ladi un. Nel, nel ruolo della matrigna malvagia, c’è anche Anjelica Huston, la Morticia dei duesu La famiglia Addams.Ladi un: il trailerLadi unNel corso del sedicesimo secolo, Danielle, fanciulla dal carattere ribelle, si trova in una situazione molto difficile per l’improvvisa morte del padre. Rodmilla, la perfida matrigna, diventa la padrona del palazzo e fa di tutto per mettere da parte Danielle a vantaggio delle due figlie, ormai in età da marito. Danielle si adatta a lavori umili e pesanti, sempre facendo forza sul proprio spirito di reazione e sulla lezione che le viene dai libri che legge, in primo luogo ...