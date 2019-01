' La Fabbrica dei baci' di Intrecci teatrali

La Fabbrica dei fuochi proibiti : sequestrati sette quintali di botti nel Napoletano : sette quintali e mezzo di fuochi proibiti sequestrati, tre persone denunciate, due rivendite non autorizzate chiuse. È il bilancio di una serie di attività condotte dal comando provinciale della ...

La Fabbrica dei Marquez : lo speciale alle 21.30 : Tutto su Marc Marquez: oggi e il 25 dicembre, in entrambi i casi alle 21.30, su Sky Sport MotoGP, canale 208, in primo piano c'è lui, il campione del mondo della Honda. Marta Abiye è andata a trovarlo a Rufea, in Spagna, in occasione della quarta edizione del suo Junior Motor Camp, sulla pista di motocross dove lo stesso Marquez si allena durante ...

Scoperta Fabbrica abusiva nella Terra dei Fuochi : 'Inquinava aria e terreni' : ACERRA - Una fabbrica fantasma che ha inquinato per anni l'aria e la falda acquifera trattando polipropilene e altre materie plastiche speciali. Una fabbrica completamente abusiva che operava accanto ...

Ascolti TV | Sabato 15 dicembre 2018. Festa di Natale 16.2% - Renzi 1.8% battuto anche da La Fabbrica dei Biscotti su Tv8 (2.2%) e da Rocky IV su Rai Movie (2.5%) : Antonella Clerici Su Rai1 Telethon – Festa di Natale con Antonella Clerici ha conquistato 3.159.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Il peggior Natale della mia vita ha raccolto davanti al video 2.873.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.328.000 spettatori pari al 6.1% di share mentre Bull ha raccolto 1.240.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Warrior’s Gate ha ...

Ascolti TV | Sabato 15 dicembre 2018. Festa di Natale 16.2% - Renzi 1.8% battuto anche da La Fabbrica dei Biscotti su Tv8 (2.2%) : Antonella Clerici Su Rai1 Telethon – Festa di Natale con Antonella Clerici ha conquistato 3.159.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Il peggior Natale della mia vita ha raccolto davanti al video 2.873.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.328.000 spettatori pari al 6.1% di share mentre Bull ha raccolto 1.240.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Warrior’s Gate ha ...

Papà Di Maio si arrende Via alla demolizione dei Fabbricati abusivi : Tempo scaduto per Di Maio senior. Il Papà del vicepremier Luigi Di Maio non avrebbe fornito alcuna documentazione al Comune di Mariglianella, dopo la contestazione degli abusi edilizi (4 fabbricati) nei terreni di proprietà. Due giorni fa, il 14 dicembre, sono terminati i 10 giorni concessi ad Antonio Di Maio per presentare eventuali controdeduzioni in seguito all'accertamento di 4 immobili privi di autorizzazioni. Licenze, condoni e carte: Di ...

'La Fabbrica dei leader' - seconda giornata di convegno : Roma, 3 dic. (AdnKronos) - - Chi non comunica non esiste. E' il messaggio che riassume la mission de 'La fabbrica dei leader', convegno sulla comunicazione che ha l'obiettivo di formare i leader del futuro, facendo emergere storie di successo, e di fornire strumenti a chi lavora nel mondo della poli

Alla Fabbrica dei Leader - da carisma Putin a eutanasia Fini : ecco come nasce e muore la leadership : ... convegno sulla comunicazione che ha l'obiettivo di formare i Leader del futuro, facendo emergere storie di successo, e di fornire strumenti a chi lavora nel mondo della politica, delle imprese, del ...

'La Fabbrica dei leader' - seconda giornata di convegno : ...sociale - ha aggiunto Lombardi - Andremo in questi paesi e tramite le energie rinnovabili daremo la possibilità di avere energia elettrica per poter estrarre acqua potabile e destinarla all'economia ...

'La Fabbrica dei leader' - seconda giornata di convegno : ... convegno sulla comunicazione che ha l'obiettivo di formare i leader del futuro, facendo emergere storie di successo, e di fornire strumenti a chi lavora nel mondo della politica, delle imprese, del ...

A Roma 'La Fabbrica dei Leader' : Roma, 30 nov. -, AdnKronos, - E' tutto pronto a Roma per la 'La Fabbrica dei Leader' un appuntamento che mira - come spiegano i promotori - "a formare e sostenere chi ha il desiderio di aggiornarsi e ...

Padova - Terra dei Fuochi : “Fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni. Bonifiche a rilento e la prescrizione salva gli imputati : Più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati da 14 anni in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati della Terra dei Fuochi e invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primi anni Duemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di ...

Terra dei fuochi : Fabbrica 'fantasma' nel Napoletano inquinava il suolo : A Casandrino, nel Napoletano, i carabinieri forestali hanno scoperto una fabbrica fantasma. Nell'opificio registrato come "inattivo", erano al lavoro 11 addetti. Un uomo era incaricato di sversare in campagna i rifiuti pericolosi. La fabbrica di suole era nella fetta dell'hinterland a Nord di Napoli interessata dai fenomeni della cosiddetta Terra dei fuochi. I militari dell'Arma hanno accertato che sebbene la ...

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia. Al Sud illegali il 60% dei Fabbricati : Più di 70 mila le ordinanze di demolizione emesse negli ultimi 14 anni, effettivamente eseguite meno del 20%. I Comuni dicono di non avere i fondi per far rispettare le norme urbanistiche -