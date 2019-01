Kim sta perdendo la pazienza Trump è pronto a incontrarlo di nuovo

Ferrari : per Kimi Raikkonen Maurizio arrivabene è la persona giusta per tornare a vincere : Raikkonen rimane l'ultimo campione del mondo della Ferrari, ma il finlandese non ha dubbi che l'attesa potrebbe concludersi presto, con Vettel che ha dato serio filo da torcere a Lewis Hamilton nelle ...

F1 – Cosa succede in casa Raikkonen? Strani spostamenti : Kimi aggrappato come… una scimmia [FOTO] : Strani spostamenti in casa Raikkonen: Kimi aggrappato ad un palo sopra la cucina. “La sicurezza prima di tutto”, scherza la moglie Minttu La casa di Kimi Raikkonen è sempre più protagonista sui social. Il pilota finlandese e la moglie Minttu amano aggiornare tutti i loro fan pubblicando post e storie Instagram tra divertimento con la famiglia, sport, viaggi e scene esilaranti. Oggi, la moglie dell’ex pilota Ferrari ha ...

F1 - Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel : “Bello lavorare con te”. L’addio alla Ferrari alla festa di Natale : Ultima apparizione a Maranello per Kimi Raikkonen che ha ufficialmente salutato la Ferrari. L’addio definitivo è avvenuto in occasione della festa di Natale che si è tenuta proprio oggi nella sede centrale del Cavallino Rampante. Il finlandese ha voluto ringraziare tutti i collaboratori con cui ha lavorato nella sua doppia avventura in Rosso, culminata con la conquista del Mondiale 2007 (ultimo trionfo iridato della casa nella categoria ...

F1 - l’Alfa-Sauber già entusiasta di Kimi Raikkonen : il commento di Vasseur è… ‘celestiale’! : Il team principal ha parlato delle prime settimane di lavoro con Raikkonen, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo L’avventura di Raikkonen in Alfa-Sauber è già cominciata, il finlandese si è già fatto vedere più volte in fabbrica ad Hinwil per seguire da vicino lo sviluppo della monoposto. Un comportamento esemplare quello del finlandese, che punta a migliorare ulteriormente il livello del team, continuando a scalare la ...

NBA - JoaKim Noah confessa : "A New York mi divertivo troppo a fare festa" : Lasciata la pessima , e remunerativa, parentesi dei Knicks alle spalle, Joakim Noah sembra aver ritrovato un minimo di slancio in quel di Memphis, comprimario che regge con dignità i suoi 15 minuti d'...

NBA – JoaKim Noah ammette : “ero troppo figo per giocare a New York - dopo la partita avevo 60 persone a casa a fare festa” : Joakim Noah svela il motivo delle sue pessime annate in maglia Knicks: il francese si è detto ‘troppo figo’ per giocare in una città piena di distrazioni come New York Quando Joakim Noah arrivò a New York, i Knicks erano sicuri di aver acquisito uno dei migliori centri della lega. Peccato però che, col senno di poi, l’arrivo del francese nella Grande Mela si è rivelato un clamoroso buco nell’acqua. Un quadriennale ...

Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo: "Glielo domanderò nella chat di gruppo"

La sfilata Dior spiegata da Kim Jones. L’intervista : Tokyo. All’interno del monumentale Telecom Center Building sfila per la prima volta nelle storia di Dior la Pre Fall 2019 disegnata da Kim Jones per la Maison. Si tratta della seconda sfilata del direttore creativo dell’uomo Dior, e la prima della linea uomo in Giappone. La scelta del resto non è casuale: Christian Dior era affascinato da questo paese e amava studiarne i costumi per poi utilizzarli come riferimenti nel lavoro di stilista. ...

Kim Kardashian e la droga : «Il primo matrimonio e il video hard per colpa dell'ecstasy» : Il matrimonio e poi il video hard sotto effetto dell?ecstasy. Leggo.it torna a parlare di Kim Kardashian, star dei reality e moglie del rapper Kenye West, che ha confessato durante una puntata...

F1 - nostalgia della Ferrari per Raikkonen : Kimi sfoggia il… Cavallino anche nel box della Sauber [FOTO] : Nel corso della mattinata di test ad Abu Dhabi, Kimi Raikkonen è stato beccato con una maglia della Ferrari indossata sotto la tuta dell’Alfa-Sauber E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Kimi Raikkonen in Alfa-Sauber, il pilota finlandese ha lasciato la Ferrari domenica e si è tuffato in questa nuova esperienza biennale. Iceman si è calato subito nell’abitacolo per affrontare la prima giornata di test ad Abu ...

Kim Kardashian : “Ero fatta di ecstasy sia quando mi sono sposata che quando ho girato il sex-tape. Era evidente - mi tremava la mascella tutto il tempo” : Kim Kardashian “senza veli”, stavolta metaforicamente. Perché la sta americana non ha filtri neanche nel raccontare la sua vita privata e così, durante l’ultima puntata di “Al passo con i Kardashian“, il reality show che ha come protagonista la famiglia e va in onda su E!, la mora moglie di Kanye West ha raccontato di essere fatta di ecstasy il giorno del suo primo matrimonio, quello con i produttore Damon Thomas ...

Kim Kardashian sotto ecstasy nel suo sex tape? : Kim Kardashian ha ammesso pubblicamente qualcosa di molto intimo, relativo alla sua vita passata. Nel corso dell'ultimo episodio di 'Keeping Up with the Kardashians' ha infatti confessato di aver ...