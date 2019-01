Kim Kardashian e Kanye West : la coppia è in attesa del quarto figlio : Questa è la notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ultime ore. A lanciare l'annuncio è stato il sito Us […]

Kim Kardashian : arriva il quarto figlio : Di sicuro la famiglia Kardashian problemi di natalità non ne ha. Dopo Kylie e Khloe, diventate mamme nel 2018, Kim non ha resistito e nel 2019 diventerà mamma per la quarta volta. Kim e suo marito Kanye hanno infatti confermato che avranno un maschietto tramite madre surrogata come già successo per la precedente figlia. Il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che Kim ha avuto grossi problemi durante le prime due gravidanze arrivando a ...

Kim Kardashian e Kanye West aspettano il quarto figlio grazie a maternità surrogata : Cicogna in arrivo per Kim Kardashian e Kanye West: le due star aspettano il loro quarto figlio. Dopo North, 5 anni, Saint di 3, e la piccola Chicago nata 11 mesi da madre surrogata, la coppia avrà un maschietto (avuto grazie all'ultimo embrione a disposizione), la cui nascita è prevista per il mese di maggio. Lo riferisce il magazine US Weekly. Come per le precedenti gravidanze, la coppia è ricorsa ad una maternità ...

Kim Kardashian e Kanye West - arriva il 4° figlio tramite maternità surrogata : Ancora uno. Secondo quanto riportato da People, Kanye e Kim Kardashian West saranno genitori per la 4° volta, la seconda grazie alla 'gestazione per altri'.11 mesi dopo Chicago, nato proprio tramite maternità surrogata, 3 anni dopo Saint e 5 dopo North, la famiglia Kardashian-West si amplierà ulteriormente. Nell'agosto scorso l'influencer aveva confessato di non pensare ad un quarto pargolo, di 'non avere fretta', ma qualcosa sarebbe ...

Kanye West è tornato a prendersela con Drake e c’entra Kim Kardashian : Oh oh The post Kanye West è tornato a prendersela con Drake e c’entra Kim Kardashian appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian scatena l’ira dei social : la foto che ha indignato il web : Kim Kardashian presa di mira sui social: una foto con la famiglia scatena l’ira del web L’ultima foto condivisa da Kim Kardashian su Instagram ha davvero fatto arrabbiare molti dei suoi fan. Nell’immagine postata la web star posa insieme al marito Kanye West e i tre figli: Chicago, Saint e North West. Qual è stato il […] L'articolo Kim Kardashian scatena l’ira dei social: la foto che ha indignato il web proviene da ...

Kim Kardashian semi-nuda - i social : "Sembri Cher" : Kim Kardashian al centro dell'attenzione su Instagram per una foto. La star dei reality, come riporta il Mirror , ha pubblicato sui suoi canali social uno scatto che la ritrae mentre indossa un abito ...

Kendall Jenner è la modella più pagata nel 2018 : ecco quanto guadagna la sorellastra di Kim Kardashian : Kendall Jenner è ancora la modella più pagata al mondo. Non è una novità, del resto, per la sorellastra di Kim Kardashian, prezzemolina di social e pedane (solo su Instagram vanta un seguito di oltre 100 milioni di follower) visto che anche lo scorso anno era riuscita nell’impresa di spodestare dalla top ten delle highest paid models Gisele Bundchen, per anni regina incontrastata delle passerelle. Stando alla classifica annuale stilata da ...

Kylie Jenner e Kim Kardashian regine del web! Da YouTube a Forbes i record del 2018 : ... inserita nella lista dei '30 sotto i 30 self-made più ricchi del mondo!' Via Pinterest Un vero e proprio onore per la giovane Jenner , che batte il record fino ad allora detenuto dal fondatore di ...

Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo : "Glielo domanderò nella chat di gruppo" The post Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian e Kanye West : l'ultimo sfoggio di #Riccanza è affittare un Boeing 747 : giulia.zavan 28 November 2018 Il mondo della #Riccanza ha sempre qualche colpo di scena in serbo e l'ultimo arriva da Kim Kardashian e Kanye West . La regina dei reality americani ha mostrato su Instagram quello che potrebbe essere ...

Kim Kardashian e Kanye West : l’ultimo sfoggio di #Riccanza è affittare un Boeing 747 : Ma ai fan la cosa non è piaciuta The post Kim Kardashian e Kanye West: l’ultimo sfoggio di #Riccanza è affittare un Boeing 747 appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian : «Al mio matrimonio ero fatta di ecstasy» : Il nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim KardashianIl nuovo corpo di Kim ...

Kim Kardashian rivela : "Ho fatto uso di droghe nel giorno del mio matrimonio" : rivelazioni piuttosto scottanti quelle di Kim Kardashian . La regina degli eccessi e degli scandali ha parlato a ruota libera, e senza freni inibitori, durante l'ultima puntata di 'A spasso con i ...