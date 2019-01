Khashoggi | Netflix rimuove show

notizie.tiscali

: Netflix ha rimosso l’episodio di Patriot Act sull’omicidio Khashoggi - MovimentoEtico : Netflix ha rimosso l’episodio di Patriot Act sull’omicidio Khashoggi - notiveri : Netflix ha rimosso l’episodio di Patriot Act sull’omicidio Khashoggi: La puntata dello show Patriot Act in cui il c… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Noi sosteniamo con forza la libertà artistica in tutto il mondo", ha affermato Neflix in una nota, spiegando di aver però deciso dire l'episodio dalla programmazione "per rispettare la legge ...