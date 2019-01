Juventus | Paratici | Cristiano Ronaldo il migliore della storia

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Cuadrado perdita importante - ma la rosa può supplire alla sua mancanza' : Abbiamo una rosa importante che può supplire alla sua mancanza per gli appuntamenti che verranno", ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Juventus - Paratici : 'Cuadrado? Sopperiremo all'assenza con la rosa' : TORINO - Alla vigilia della gara contro la Sampdoria , il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato l'inforunio di Juan Cuadrado che dopo l'operazione effettuata ieri al ginocchio sinistro dovrà ...

La Juventus fa sul serio per Ramsey : Paratici vuole il colpo a costo zero : La Juventus sta annusando l'ennesimo colpo della sua storia a parametro zero. Dopo Emre Can, arrivato a costo zero dal Liverpool, Fabio Paratici avrebbe bruciato la concorrenza delle big italiane ed ...

Juventus - Paratici svela : "Marotta? I giocatori gli sceglievo io" : ...sportiva bianconera si è sempre diviso i meriti con il neo amministratore delegato dell'Inter per quanto concerne la parte sportiva ma questa volta in una lunga intervista concessa a Sky Sport ha ...

Juventus - Paratici : "Ronaldo voleva solo noi"/ "Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions... : Juventus, Fabio Paratici: "Cristiano Ronaldo voleva solo noi. Carlos Tevez la trattativa più logorante". E sulla Champions League...

Ronaldo-Juventus - Paratici svela : “CR7 voleva la Juve” : RONALDO JUVENTUS, Paratici RACCONTA L’AFFARE- In uno speciale di mercato andato in onda oggi su Sky Sport 24, Fabio Paratici ha raccontato al microfono di Gianluca di Marzio i retroscena dell’affare Ronaldo. Il “colpo del secolo”, come è stato ribattezzato in estate, non è stato il compimento di una lunga quanto estenuante trattativa, ma tutto […] L'articolo Ronaldo-Juventus, Paratici svela: “CR7 voleva la ...

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo : il ds Paratici svela tutti i segreti della trattativa : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato dell’affare Ronaldo, svelando tutti i retroscena della trattativa andata in porto la scorsa estate Niente più segreti, tutto alla luce del sole per spiegare una volta per tutte l’operazione Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è uscito allo scoperto, parlando senza remore ai microfoni di Sky Sport e raccontando i retroscena della trattativa del ...

La Juventus di Paratici : 'La trattativa più dura per Tevez - con Ronaldo è stato semplice' : TORINO - È un Fabio Paratici a 360° quello che ha parlato Sky Sport nel primo appuntamento con 'Il Codice', rubrica che prevede cinque interviste ad altrettanti direttori sportivi di Serie A, i prossimi saranno Piero Ausilio dell'Inter, Igli Tare della Lazio, ...

Juventus - Paratici e i retroscena del mercato : “Ecco qual è stata la trattativa più complicata” : Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell’Area Sport della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del mondo bianconero e di alcuni retroscena di mercato, oltre che del rapporto con Marotta. Paratici ha rivelato qual è stata la trattativa più difficile che abbia mai affrontato: “Credo che la trattativa più logorante, specie nella durata, sia stata quella per Carlos Tevez. È stato un giocatore che abbiamo contattato alla fine ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can