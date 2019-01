Juve | Paratici | ' Nel 2019 vorrei la Champions Mbappé? Ipotesi fantasiosa'

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Juve-Ramsey - Paratici conferma : "Ci piace molto - lo seguiamo" : Il primo grande colpo del 2019 in casa Juventus potrebbe essere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, in gol nel 4-1 dell'Arsenal contro il Fulham , è in scadenza coi Gunners a fine stagione e ha ...

Juventus - Paratici conferma : 'Ramsey ci piace molto' : Abbiamo grandi giocatori e ora abbiamo anche il migliore al mondo' . Parola di Fabio Paratici che a Dubai ha parlato del mercato della Juve ai microfoni di Sky Sport 24. 'Come si migliora questa ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Juventus-James Rodriguez - Mendes incontra Paratici a Dubai : i dettagli : JUVENTUS JAMES Rodriguez- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dal “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Il trequartista colombiano, attualmente in forza al Bayern Monaco, ma in prestito dal Real Madrid, potrebbe vestire bianconero a partire dalla prossima estate. Di fatto, il […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, Mendes incontra ...

Paratici a Dubai con Jorge Mendes - la Juventus fiuta l'occasione James Rodriguez : In questi giorni infatti Mendes si trova a Dubai, così come Paratici, per i Globe Soccer Awards e il Corriere dello Sport ipotizza un possibile incontro tra i due per parlare di James Rodriguez, per ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo il migliore della storia" : Dopo Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri , Record completa il trittico Juventus con un'intervista anche a Fabio Paratici : "La Juve è sempre stata un grande club ma con l'arrivo di CR7 il livello ...

Globe Soccer Awards : Juventus protagonista a Dubai con CR7 - Allegri e Paratici : L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di ...

Globe Soccer Awards : a Dubai c'è aria di premi per la Juventus con CR7 - Allegri e Paratici : Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l'inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo, 4 gennaio 2010,. ...

Juve - niente prestito per Kean : la strategia di Paratici : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Juventus vuole trattenere a Torino Moise Kean nonostante l'interesse di diverse società in Italia e all'estero. Visto il contratto in scadenza nel 2020, a breve l'agente del giocatore ...

Juve - Paratici : 'Ronaldo una sfida per tutti. Champions? Non è sicura' : Quando tutti vedono che il migliore del mondo, direi il migliore nella storia, fa questo lavoro, arriva un'ora prima dell'inizio dell'allenamento e lascia un'ora dopo, come puoi fare un po' meno? Non ...

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Juve - Paratici studia il piano per un difensore del Genoa : Secondo quanto riferisce Rai Sport , la Juventus fa sul serio per Cristian Romero , difensore del Genoa . Fabio Paratici vorrebbe chiudere l'affare subito e lasciarlo in Liguria fino all'estate 2020.