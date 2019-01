Juve | Paratici | ' Higuain rimane un top È importante per il Milan | il futuro'

Juventus - incontro Mendes-Paratici a Dubai : i bianconeri pronti a chiudere un colpo in prospettiva : Il direttore sportivo della Juventus ha incontrato a Dubai il procuratore portoghese per mettere su un’operazione in prospettiva Un colpo in prospettiva, anticipando la concorrenza su un giovane che ha già dimostrato di saperci fare. La Juventus continua a seguire Trincao, talento portoghese 19enne di proprietà del Braga. Il direttore sportivo Paratici ha incontrato il suo agente Jorge Mendes a Dubai, nel corso del Globe Soccer ...

Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per accorciare i tempi per Trincao (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato e Fabio Paratici vuole cercare di cogliere tutte le migliori opportunità per rinforzare la squadra. Il direttore sortivo juventino segue con grande attenzione anche i profili dei giovani talenti europei e negli ultimi mesi sul suo taccuino è comparso il nome di Francisco Trincao. Il giovane classe '99 ha stregato la Juventus che sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Oggi, sul fronte ...

Paratici : 'Allegri è il miglior allenatore possibile per la Juve' : In questi giorni la stagione calcistica è in pausa e alcuni giocatori si stanno rilassando al caldo di Dubai, località dove peraltro è in corso la manifestazione Globe Soccer Awards. Durante questo evento Cristiano Ronaldo sarà insignito del premio “Best Player” per la quinta volta in carriera. Gli obiettivi da perseguire sul campo A rappresentare la Juventus, al Gala ci sarà anche Fabio Paratici, il quale ha rilasciato un’intervista a Sky ...

Juventus - Paratici : "Seguiamo Ramsey. Mbappé? Ipotesi fantasiosa" : Il direttore sportivo bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Allegri? Credo che sia il miglior allenatore possibile per noi"

Calciomercato Juventus - Paratici : “Seguiamo Ramsey - ma non da soli” : Calciomercato Juventus, PARLA Paratici- La sessione invernale di mercato aprirà domani, molte squadre però stanno lavorando su più fronti per rinforzare le rispettive rose in previsione della prossima stagione. Di oggi la notizia dell’acquisto di Pulisic da parte del Chelsea, con il Borussia Dortmund che incasserà 64 milioni dalla cessione dello statunitense. Questo a dimostrazione […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici: ...

Juve - Paratici : 'Allegri resterà - la Champions nostro obiettivo - Ramsey ottimo giocatore' : Questi sono giorni di relax per la Juve e i giocatori ne stanno approfittando per passare le loro vacanze insieme alle rispettive famiglie. Molti bianconeri sono a Dubai e fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7, negli Emirati Arabi sono presenti il diretto sportivo della Juventus Fabio Paratici e Massimiliano Allegri. Infatti, Dubai in questi giorni ospiterà i Globe Soccer Award ed è per questo che sono presenti molti esponenti del ...

